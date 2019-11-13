«Держитесь там»: глава алтайского сельсовета уйдет в отставку после визита Медведева

Новости 28.02.2020 11:40 758

Глава Сельсовета в Санниково Владимир Молофеев подал заявление об отставке. Об этом сообщают источники в правительстве Алтайского края.

Как сообщили источники, уход Молофеева связан с состоянием его здоровья. Ему 61 год.

«Кроме этого, статус пригородного поселка требует более динамичного развития - ряд проблем по благоустройству Санниково в 2019 году сподвиг инициативную группу из числа жителей села самостоятельно решать проблемы с остановками общественного транспорта, тротуарами и освещением села», - говорится в сообщении.

Решение об отставке главы Сельсовета планируется рассмотреть на внеочередной сессии депататов Санниковского сельсовета. Планируется, что она состоится в четверг, 5 марта. Также будет назначен исполняющий обязанности главы, которым, скорее всего, станет заместитель Молофеева – Елена Ефременко.

Напомним, что в ноябре 2019 года в Санниково с рабочим визитом прибыл на тот момент глава правительства России Дмитрий Медведев. Тогда местные жители пожаловались ему на ряд проблем коммунального характера. Следственный комитет края тогда сразу же назначил проверку.

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Также вспоминается история, когда перед визитом Медведева в середине ноября в селе Санниково был замечен работник, который косил газон. Эту ситуацию прокомментировал тогда замгубернатора Денис Губин.

«Подарю главе Санниково календарь, а то он не в курсе, что лето 2,5 месяца назад закончилось», - сказал он.

Отметим, что Владимир Молофеев возглавлял сельсовет с 2002 года. 18 лет является депутатом Первомайского районного Собрания депутатов. Сложение полномочий Владимира Молофеева как депутата Первомайского районного Собрания депутатов, произойдёт уже на районной сессии.

Стоит добавить, что недавно стало известно о возможном визите нового председателя правительства Михаила Мишустина.