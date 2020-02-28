Алтай-Кокс провел традиционный лыжный турнир

Новости 28.02.2020 12:10 103

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел традиционный краевой турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.

В соревнованиях на городском стадионе «Юность» приняли участие более 200 человек из Заринска, Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска и других населенных пунктов Алтайского края. Спортсмены разных возрастов соревновались в лыжных гонках и гиревом спорте.

В числе победителей лыжной гонки в разных возрастных группах заводчане: Алексей и Евгений Кожевины, Алексей и Екатерина Ямцовы, Татьяна Кукина, и другие.

Среди гиревиков призовые места заняли Иван Гридунов, Владимир Коновалов, Дмитрий Самусенко, Николай Астафьев, Мансур Абдуллин, Александр Сойнов.

Для участников и болельщиков работала полевая кухня с горячим чаем и кашей. Все спортсмены получили призы, а победители соревнований – дипломы и подарочные сертификаты от Алтай-Кокса.

Руководство предприятия и профсоюзный комитет проводят турнир памяти Александра Котовича уже более 25 лет.