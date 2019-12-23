За Барнаулом появятся новые коттеджные поселки

Новости 28.02.2020 10:25 300

Недалеко от села Конюхи выставлен на продажу крупный участок земли, предназначенный для строительства коттеджного поселка. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости». Объявление выставлено на сайте Авито.

Стоимость территории оценена в 24,5 млн рублей.

Земля расположена на Змеиногорском тракте (между селами Конюхи и Шадрино) – расстояние до центра Барнаула достигает 23 км. Что касается самой территории, то ее совокупная площадь составляет 73 га. Вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства. Участок имеет ровные границы (1 км x 771 м), одной стороной выходит на тракт, другой примыкает к садоводствам, а двумя остальными – к пашням.

Рядом есть собственное живописное озеро, а неподалеку – множество крупных водоемов, включая реку Обь и ее притоки. Вблизи расположено кафе «У озера». Кроме того, на участке находится водонапорная башня и линия электропередач. Сама земля находится в собственности.

Вместе с этим участком рядом продается еще один, но уже другим собственником. Он расположен по другую сторону и немного ближе к городу (между селом Конюхи и поселком Бельмесево). Его общая площадь 37 га.

«Через участок пройдет федеральная трасса «Северный обход» (уже проведены разметки дороги по территории). С одной стороны он граничит с садоводством «Приовражное», с другой – будет построен поселок «Горки». Участок подходит для ведения сельского хозяйства, фермерства, садоводства, промышленного производства и т. д», - сообщает продавец.

Землю намерены продать за 6 млн рублей. Есть торг.