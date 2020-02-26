Очередной «Мираж»: чиновники намерены сменить арендатора в проблемном барнаульском парке

Новости 28.02.2020 11:05 704

Уже через две недели Фонд имущества Алтайского края, скорее всего, расторгнет договор с арендатором парка Целинников - ООО "Мираж". Компания за несколько лет так и не приступила к строительству объектов, связанных с развлечением и отдыхом. Впрочем, не факт, что и новый арендатор возьмется за благоустройство территории.

Договор аренды земельного участка (площадью 6,6 га) по адресу: улица Георгия Исакова, 213 "б" был заключён с ООО "Мираж" для завершения строительства парка развлечения и отдыха. Десятилетний срок аренды заканчивается 13 марта 2020 года. На данных условиях аренда продлению не подлежит, о чем компании направлено уведомление.

В настоящее время территория находится в запустении – горожане неоднократно жаловались в соцсетях на разбитые тротуары, вырубку деревьев, складирование стройматериалов, стоянку спецтехники и несистемную застройку точечными мелкими зданиями.

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В случае если "Мираж" выполнит ещё пока действующие условия договора, то есть построит соответствующий комплекс, то с ним будет заключён договор на эксплуатацию паркового комплекса. Если нет, то управление имущественных отношений Алтайского края будет готовить новый аукцион и определять нового арендатора, сказано в сообщении Telegram-канала "Ленина, 59", выражающего официальную позицию правительства региона.

Напомним, недавно в сети появились эскизы, на которых видно, как может быть застроен периметр парка жилыми высотками. По некоторым данным, строительство планировалось в 2021 году.

В настоящее время участок, арендуемый ООО "Мираж", предназначен для рекреации, однако используется арендатором нецелевым образом: под автостоянку и автосервис. Половина территории и вовсе огорожена забором.