Без шпаргалок и телефонов. Как министр с депутатами сдавали госэкзамен в Барнауле

27 февраля прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В Алтайском крае участие в пробном экзамене приняли министр образования региона, депутаты АКЗС, родители 11-классников и журналисты.
В этом году акция была посвящена Году памяти и славы, поэтому тест состоял из вопросов исторической тематики.
Из заявленных vip-персон на экзамене были замечены депутаты Заксобрания Татьяна Ильюченко, Иван Мордовин и Евгения Боровикова, а также глава Минобра края Максим Костенко.
Дебилизм процветает ? Похоже на то..
Боровикова, Вип-персона????? Не смешите народ, а что это за чудило в грязной футболке и лицом уголовника, тоже из ВИПов???