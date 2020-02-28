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Без шпаргалок и телефонов. Как министр с депутатами сдавали госэкзамен в Барнауле

Новости
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27 февраля прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В Алтайском крае участие в пробном экзамене приняли министр образования региона, депутаты АКЗС, родители 11-классников и журналисты.

В этом году акция была посвящена Году памяти и славы, поэтому тест состоял из вопросов исторической тематики.

Из заявленных vip-персон на экзамене были замечены депутаты Заксобрания Татьяна Ильюченко, Иван Мордовин и Евгения Боровикова, а также глава Минобра края Максим Костенко.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

Комментарии (2)

1000

читатель

Боровикова, Вип-персона????? Не смешите народ, а что это за чудило в грязной футболке и лицом уголовника, тоже из ВИПов???

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Ефрос

Дебилизм процветает ? Похоже на то..

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