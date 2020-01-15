Зарплата в Алтайском крае в прошлом году выросла «на бумаге» на 9,5%

Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам 2019 года выросла на 9,5% и составила 27 956 рублей. Такие данные приводит Алтайкрайстат. Размер реальной зарплаты статистическим ведомством не указан.
В декабре доходы жителей края увеличились сразу на 33,1% в сравнении с ноябрем. В последний месяц года средняя зарплата в крае оказалась равной 37 152 рублям. Это вполне объяснимо, с учетом выплат квартальных и ежегодных премий, а в ряде организаций - и так называемой "13-й зарплаты". Следует заметить, что в расчет берется именно начисленная зарплата (до вычета налога).
К слову, при подсчете реальных располагаемых доходов населения не стоит забывать про инфляцию. По официальным данным, в прошлом году в Алтайском крае она составила 3,3%.
Каждый второй работник сталкивается с дискомфортом при обсуждении зарплаты с руководством
Вернемся к статистике. Рекордсменами по зарплатам в Алтайском крае стали сотрудники, занятые на трубопроводном транспорте (63 603 рубля), железнодорожники, занимающиеся грузовыми перевозками (51 880 рублей), а также финансисты и страховщики (48 269 рублей). Если брать прирост в процентах, то сильнее всего за год выросли доходы у строителей (+ 16,1%), гостиничном бизнесе и общепите (+ 13,6%), у занятых на производстве прочих транспортных средств и оборудования (+ 12,6%).
Самые скромные зарплаты по итогам прошлого года оказались у занятых на производстве кожи и изделий из нее (12 874 рубля, что сопоставимо с МРОТ), мебельщиков (13 695 рублей) и работающих на водном транспорте (17 009 рублей).
В Алтайском крае подписаны соглашения о повышении уровня зарплаты
Наибольшее падение доходов в относительных величинах в 2019 году фиксируется у работников, выпускающих резиновые и пластмассовые изделия (- 11,5%), занятых на производстве бумаги и бумажных изделий (- 4,5%), а также у кожевников (- 3,3%).
Согласно статистическим данным, больше всего в Алтайском крае занятых в сфере обрабатывающих производств (93 854 человека). Оптовой и розничной торговлей в регионе официально занимаются 78 681 человек. В сфере образования трудятся 75 445 работников.
Меньше всего занятых - в рыболовстве (187 человек), кожевенном производстве (196), а также на водном транспорте (238).
Если смотреть по месяцам, то зарплата падает, но если сравнить январь-август 2019 с аналогичным периодом предыдущего года, то она растет
врете гады
******* суки