Зарплата в Алтайском крае в прошлом году выросла «на бумаге» на 9,5%

Новости 28.02.2020 7:30 672

Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам 2019 года выросла на 9,5% и составила 27 956 рублей. Такие данные приводит Алтайкрайстат. Размер реальной зарплаты статистическим ведомством не указан.

В декабре доходы жителей края увеличились сразу на 33,1% в сравнении с ноябрем. В последний месяц года средняя зарплата в крае оказалась равной 37 152 рублям. Это вполне объяснимо, с учетом выплат квартальных и ежегодных премий, а в ряде организаций - и так называемой "13-й зарплаты". Следует заметить, что в расчет берется именно начисленная зарплата (до вычета налога).

К слову, при подсчете реальных располагаемых доходов населения не стоит забывать про инфляцию. По официальным данным, в прошлом году в Алтайском крае она составила 3,3%.

Между тем по итогам всего года Алтайский край остается единственным регионом Сибири, где средняя зарплата все еще не доходит до 30 тысяч рублей.

Две трети жителей Алтайского края не устраивает их зарплата Новости 15.01.2020 10:10 Каждый второй работник сталкивается с дискомфортом при обсуждении зарплаты с руководством 4096

Вернемся к статистике. Рекордсменами по зарплатам в Алтайском крае стали сотрудники, занятые на трубопроводном транспорте (63 603 рубля), железнодорожники, занимающиеся грузовыми перевозками (51 880 рублей), а также финансисты и страховщики (48 269 рублей). Если брать прирост в процентах, то сильнее всего за год выросли доходы у строителей (+ 16,1%), гостиничном бизнесе и общепите (+ 13,6%), у занятых на производстве прочих транспортных средств и оборудования (+ 12,6%).

Самые скромные зарплаты по итогам прошлого года оказались у занятых на производстве кожи и изделий из нее (12 874 рубля, что сопоставимо с МРОТ), мебельщиков (13 695 рублей) и работающих на водном транспорте (17 009 рублей).

Виктор Томенко заявил, что средняя зарплата в Алтайском крае к 2024 году составит 40 тысяч рублей Новости 21.12.2019 9:35 В Алтайском крае подписаны соглашения о повышении уровня зарплаты 1571

Наибольшее падение доходов в относительных величинах в 2019 году фиксируется у работников, выпускающих резиновые и пластмассовые изделия (- 11,5%), занятых на производстве бумаги и бумажных изделий (- 4,5%), а также у кожевников (- 3,3%).

Отметим, что всего в регионе официально занятыми по состоянию на 31 декабря являлись 582 782 человека. Это число за год уменьшилось примерно на 3200 работников.

Согласно статистическим данным, больше всего в Алтайском крае занятых в сфере обрабатывающих производств (93 854 человека). Оптовой и розничной торговлей в регионе официально занимаются 78 681 человек. В сфере образования трудятся 75 445 работников.

Меньше всего занятых - в рыболовстве (187 человек), кожевенном производстве (196), а также на водном транспорте (238).