Приложение Tap on phone от Сбербанка доступно предпринимателям на Алтае

Новости 27.02.2020 18:30 85

В Алтайском крае и Республике Алтай Сбербанк запустил для бизнеса проект по безналичной оплате – приложение Tap on phone. Алтай вошел в число пилотных регионов страны, где доступна новая технология.

Приложение Сбербанка позволяет проводить бесконтактные платежи с помощью мобильного телефона, работающего на операционной системе Android и оснащенного NFC-чипом. Устанавливать на телефон дополнительное аппаратное обеспечение не требуется. При этом платежные операции с клиентами предприниматели могут совершать в рамках международных платежных систем MasterCard, Visa и «МИР».