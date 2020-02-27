Приложение Tap on phone от Сбербанка доступно предпринимателям на Алтае

В Алтайском крае и Республике Алтай Сбербанк запустил для бизнеса проект по безналичной оплате – приложение Tap on phone. Алтай вошел в число пилотных регионов страны, где доступна новая технология.
Приложение Сбербанка позволяет проводить бесконтактные платежи с помощью мобильного телефона, работающего на операционной системе Android и оснащенного NFC-чипом. Устанавливать на телефон дополнительное аппаратное обеспечение не требуется. При этом платежные операции с клиентами предприниматели могут совершать в рамках международных платежных систем MasterCard, Visa и «МИР».
«Благодаря новому продукту увеличится количество торговых точек, способных принимать к оплате не только наличные денежные средства. На сегодняшний день новая система уже действует в Барнауле. Сейчас банк проводит работы по увеличению количества торговых точек, чтобы клиентам в разных территориях края была доступна технология Tap on phone», – прокомментировал заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк Максим Бауков.