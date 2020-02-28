Посидели без Жигульского. В Минздраве Алтая обсудили отсутствие лекарств для детей, больных диабетом

Новости 28.02.2020 8:20 1496

Минздрав Алтайского края накануне провел круглый стол, на котором представители министерства, врачи и родители детей с сахарным диабетом обсудили отсутствие импортных препаратов в аптеках.

Совместное решение нажитых проблем

Начальник отдела организации медпомощи детскому населению Елена Ершова отметила, что решать эту проблему нужно сообща. Показательно, что общественник Вадим Жигульский, который придал данную тему широкой огласке, на встрече отсутствовал.

«Для этого мы здесь и собрались. С нами представители министерства, врачи и обеспокоенные родители. Могут прийти представители некоммерческой организации, которые заинтересованы в решении той или иной проблемы», - пояснила Ершова.

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Неиспытанный препарат детям?

Председатель Алтайской краевой общественной организации, представляющей интересы пациентов с сахарным диабетом, Марина Ермилова сразу озвучила наболевшие вопросы.

«В первую очередь пациенты столкнулись с тем, что в январе этого года наши дети с диабетом перестали получать импортные инсулины. Речь идет о препаратах «Хумалог» и «Лантус». Ни в больницах, а в аптеках предложили совершенно незнакомый им отечественный аналог. Родители возмущены. Они не понимают, как аналог, который не апробирован и не имеет широких клинических исследований, можно применять на собственного ребенка? В связи с этим мы хотим получить широкую информацию, подтверждающую безопасность этого препарата. Врачи на местах про этот препарат ничего сказать не могут, так как не работали с ним», - сказала Ермилова.

В итоге выяснилось, что клинические испытания данного препарата на детях не проводились. Она привела в пример мнение главного российского эндокринолога Ивана Дедова, который не рекомендует применять эти препараты на детях в течение года.

Не по плану

Елена Ершова попросила узких специалистов прокомментировать вопрос апробации, однако приглашенный эндокринолог пояснил, что он специализируется на взрослых, поэтому вопросом не владеет.

«Ну, мы же с вами вчера разговаривали. Вы говорили про виды исследований, которые проводятся», - парировала Ершова.

Врач пояснила, что вопросы о детях, о безопасности в России находятся в правовом поле, которое все должны соблюдать.

«Независимо от того, согласны мы с этим или не согласны», - дала понять специалист.

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Она добавила, что в ходе обсуждения ряда инстанций все пришли к выводу, что инсулин не относится к дженерикам. Другими словами, это сложная структура, и каждый раз она разная. У различных производителей инсулин будет отличаться. Такова позиция научного эндокринологического центра.

"Эти специалисты обращались в Госдуму с просьбой признать ряд препаратов помимо инсулина не дженериками, а биосимилярами. А также признать, что инсулины не одинаковые. Есть специальный метод, по которому импортные препараты были изучены, чего не скажешь об отечественных. Таким образом, препараты могут подойти детям, но не отрицаю, что кому-то могут не подойти", - пояснила эксперт.

Также врачи предостерегли, что замена одних препаратов другими может привести к усугублению проблем со здоровьем. Поэтому, чтобы не попасть в реанимацию, нужно перед применением проконсультироваться со своим врачом.

Ершова отметила, что есть ФЗ-44 «О госзакупках», который не предполагает закуп препаратов по наименованию.

А главного общественника не позвали

Вадим Жигульский рассказал «Политсибру» что несколько дней назад у него с Еленой Ершовой состоялся телефонный разговор. В нем обсуждалась тема грядущего митинга, который запланирован на понедельник, 2 марта.

«Я сказал ей, мне известно, что она пригласила на круглый стол Марину Ермилову. Ермилову я попросил действовать в рамках письма, которое у себя публиковал. Также я попросил ее взять меня с собой, потому что на круглом столе ОНФ она согласилась с тем, что российский инсулин будут выдавать родителям. Позицию родителей она не озвучила. Я позвонил Елене Германовне (Ершовой – прим.ред.) с просьбой пригласить меня. Она отказала. Я ей говорю, что уже до митинга дело дошло, а они диалог не хотят проводить. Сказала, что до четверга (27 февраля) она со мной свяжется. На этом всё. Меня и не позовут, потому что я им правду скажу, а правда никому не нужна. Им надо, чтобы все молчали и кивали», - объяснил общественник.

Он добавил, что Ермилову никто не уполномочивал соглашаться с родителями. По его словам, родители детей с диабетом согласны только на возможность иметь право выбора между импортным инсулином или его отечественным аналогом.

«Не надо нас этого права лишать. Зачем мне плохое лекарство за 1500 рублей, если я могу купить хорошее за 1600? Наша группа недовольных родителей насчитывает более 100 человек. Они все недовольны тем, как Ермилова себя ведет», - подытожил Жигульский.

Напомним, что в понедельник, 2 марта, группа родителей проведет митинг возле здания министерства здравоохранения Алтайского края.