Стартовал конкурс журналистских работ «Медиа-Энергия Алтая» - 2020

Новости 28.02.2020 9:15 183

АО «Алтайэнергосбыт» и Союз журналистов Алтайского края объявляют о запуске конкурса журналистских работ «Медиа-Энергия Алтая» - 2020г. Его основные цели – повышение грамотности населения в сфере ЖКХ, содействие распространению в обществе полезных знаний о современных энергосберегающих технологиях, а также совершенствование профессионального мастерства представителей СМИ.

К участию приглашаются журналисты, творческие коллективы городских, районных газет и журналов, информационных агентств, телерадиокомпаний, интернет, школьных, студенческих изданий, блогеров Алтайского края и Республики Алтай.

Творческие работы, опубликованные в период с 1 декабря 2019 года по 31 октября 2020 года, принимаются до 31 октября 2020 года.

Жюри конкурса во главе с председателем Союза журналистов Алтайского края Марией Чугуновой определит победителей в декабре 2020 года. Тогда же в Барнауле в торжественной обстановке состоится вручение дипломов и денежных премий.

Генеральный директор Валерий Нагорнов: "Восьмой год подряд мы проводим конкурс «Медиа-Энергия Алтая». Хочется сказать искреннее спасибо всем журналистам, которые активно принимают в нем участие, вносят свои инициативы, несут населению Алтая полезную информацию, помогают разобраться в законодательстве в сфере ЖКХ. Очень надеемся, что в этом году к нам присоединятся ещё большее количество СМИ и с этой целью увеличили призовой фонд конкурса".

С положением о конкурсе «Медиа-Энергия Алтая» - 2020 можно ознакомиться на официальных сайтах АО «Алтайэнергосбыт» (https://altaiensb.com/news/media-energiya-altaya/) и Союза журналистов Алтайского края.