Приют для бездомных животных появится в Горно-Алтайске к концу года

До конца 2020 года в Горно-Алтайске построят первый стационарный приют для бездомных животных, сообщает сайт правительства Республики Алтай.
"Муниципальным образованиям доведены средства на отлов животных, однако в регионе нет приютов, где их можно было бы содержать. Выделены средства на строительство стационарного приюта площадью 160 кв. м, согласована его модель. В этом году будет построен первый объект в Горно-Алтайске, в следующем году - еще два в районах республики", - говорится в релизе.
Контракт будет действовать до середины 2020 года
Отмечается, что в настоящее время власти ищут три помещения для организации временных приютов на период, пока будет продолжаться строительство.
"Кроме того, предложено ужесточить административную ответственность за несоблюдение правил содержания домашних животных, в том числе безнадзорный выгул. Предлагается наделить правами составления протоколов о таких правонарушениях администрации сельских поселений", - подчеркивается в сообщении.
Сейчас здесь содержится примерно 150 животных