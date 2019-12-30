Приют для бездомных животных появится в Горно-Алтайске к концу года

Новости 27.02.2020 17:45 136

До конца 2020 года в Горно-Алтайске построят первый стационарный приют для бездомных животных, сообщает сайт правительства Республики Алтай.

"Муниципальным образованиям доведены средства на отлов животных, однако в регионе нет приютов, где их можно было бы содержать. Выделены средства на строительство стационарного приюта площадью 160 кв. м, согласована его модель. В этом году будет построен первый объект в Горно-Алтайске, в следующем году - еще два в районах республики", - говорится в релизе.

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Отмечается, что в настоящее время власти ищут три помещения для организации временных приютов на период, пока будет продолжаться строительство.

"Кроме того, предложено ужесточить административную ответственность за несоблюдение правил содержания домашних животных, в том числе безнадзорный выгул. Предлагается наделить правами составления протоколов о таких правонарушениях администрации сельских поселений", - подчеркивается в сообщении.