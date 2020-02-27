Комната здоровья открылась при ТОСе в Октябрьском районе Барнаула

Новости 27.02.2020 17:15 382

В ТОС «Тимуровский» Октябрьского района Барнаула на днях открылась комната здоровья. До этого здесь уже работали клуб рукоделия, школа красоты и библиотека. Все виды досуга здесь – бесплатны и востребованы у местных жителей.

Всё это появилось благодаря Татьяне Колотилиной - председателю территориального общественного самоуправления. Ей удалось выиграть несколько грантов – так появились массажеры и тренажеры. Поскольку другого помещения у ТОса не было, в этом же зале пенсионеры проводили чаепития и литературные вечера.

Из-за тесноты и неудобств председатель «Тимуровского» обратилась за помощью в администрацию города. Татьяна Колотилина попросила ещё одну, отдельную комнату. Её предоставили, но помещение нуждалось в ремонте.

Как рассказала председатель ТОС «Тимуровский», студенты помогли с тяжелыми работами: ломали стены, выносили строительный мусор. Сам ремонт жители сделали своими силами. Стройматериалы выделил директор компании «СОЮЗ» Владимир Отмашкин, а окна установили за счёт средств фонда Александра Прокопьева.

Александр ПРОКОПЬЕВ, депутат Госдумы РФ:

«Это была не мечта, а четко поставленная цель и вы очень поступательно к ней шли, а мы вам в этом только помогли. Думаю, что ваш пример показательный и для жителей других микрорайонов. Я хочу вам пожелать заниматься своим здоровьем».

Добавим, в новом тренажёрном зале все группы уже расписаны по часам. Тренировки здесь бесплатные, в чем немалая заслуга Татьяны Колотилиной. Популярностью эта комната пользуется не только у пенсионеров, но и у молодежи.