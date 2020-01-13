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Дежавю: порыв воды произошел в Барнауле на улице Малахова

Новости
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В четверг, 27 февраля, в Барнауле произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм по ул. Малахова, 116 с выходом воды на проезжую часть. Об этом сообщает мэрия города.

К устранению последствий аварии подключены ООО «Барнаульский водоканал», МБУ «Автодорстрой», управляющие компании «Эталон», «Приглашение». Специалисты водоканала обнаружили повреждение и приступили к работам.Подача холодной воды ограничена в двух многоквартирных домах по ул. Малахова,116 и 50 лет СССР,13.

Авария привела к ограничению движения транспорта по малой проезжей части по улице Малахова. Дорожные службы убирают воду с проезжей части.Возобновить подачу воды в домах, а также движение по транспортной магистрали планируется после полного устранения последствий.

Отметим, что порыв воды на этом участке уже имел место быть зимой этого года.

С новым порывом. Водоканал устраняет повреждение водопровода в Барнауле

С новым порывом. Водоканал устраняет повреждение водопровода в Барнауле

Новости

В Барнауле устраняют повреждение на водопроводе по ул.Малахова, 118

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

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