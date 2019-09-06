«Единая Россия» составит рейтинг депутатов АКЗС для подготовки к выборам 2021 года

Новости 27.02.2020 15:40 473

На заседании президиума регионального политсовета Алтайского реготделения «Единой России» 26 февраля утвердили критерии оценки для рейтинга депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Как отметил руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Голобородько, оценка деятельности депутатов — это динамичный процесс. Он включает в себя постоянный мониторинг и анализ объективных направлений деятельности депутатов. Для оценки берутся различные качественные и количественные показатели. Цели введения рейтинга — повышение эффективности исполнения возложенных на депутатов задач, определение качественных направлений деятельности депутатов, совершенствование механизма работы депутатов по взаимодействию с избирателями, формирование системы мониторинга общественного мнения об эффективности деятельности депутатов.

Среди критериев, положенных в основу рейтинга, участие депутата в деятельности АКЗС и муниципальных собраний депутатов на округах, проведение приемов граждан, взаимодействие с избирателями, информационная активность, участие в партийных мероприятиях, а также деятельность, связанная с привлечением в сторонники и члены партии, уплата членских взносов.

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В положении о рейтинге раскрыт каждый из критериев. Так, например, проведение приемов граждан определяется проведением приемов на базе региональной общественной приемной председателя партии и в местных общественных приемных. Взаимодействие с избирателями на территории избирательного округа характеризуется проведением встреч с избирателями, коллективами, отчетами депутат перед избирателями о своей деятельности, кураторством за объектами национальных и партийных проектов, инициированием создания или ремонта объектов социальной инфраструктуры в рамках программы поддержки местных инициатив или за счет собственных средств на территории избирательного округа и другое. Информационная активность депутата выражается в публикациях о деятельности депутата в СМИ, ведении депутатом социальных сетей и другом.

Оценка будет проводиться ежеквартально.

"Мы отобрали именно те показатели, которые позволяют оценить степень узнаваемости депутатов АКЗС среди избирателей и активность активность работы на территории округа. Конечно, будет учитываться вовлеченность в работу партии «Единая Россия». Любое ведение рейтингов традиционно вызывает много обсуждений, но это важный шаг как в преддверии выборов 2021 года. Наша основная задача определить с помощью данного инструмента основные векторы работы и получить объективную информацию о деятельности каждого. Учитывая эти задачи, важно отметить, что это исключительно внутрипартийный инструмент оценки и мы не планируем выводить его в публичную плоскость, информация о результатах будет доводиться до руководства регионального отделения и предоставляться индивидуально депутатам", — сказал Денис Голобородько.

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Члены президиума регионального политсовета «Единой России» единогласно проголосовали за утверждение положения рейтинга депутатов АКЗС. Оно будет направлено во фракцию ЕР в Заксобрании.