В Солонешенском районе собирают средства на новый туробъект

Новости 27.02.2020 14:50 182

В Солонешенском районе запланировали создание нового туробъекта. Им станет мемориальный комплекс – памятник советской деревне. Об этом сообщает "Алтайтурцентр".

Сбором средств занялась инициативная группа местных жителей поселка Первомайский.

«Наш объект – первый в России памятник, посвященный советской деревне. Это будет не только архитектурное сооружение, но прежде всего, история одной из тысячи деревень», - объясняют организаторы проекта.

Памятник советской деревне намерены поставить по пути следования на Денисову пещеру и водопад Шинок.

Организаторы разработали проект памятника и составили смету. В итоге проект получил 39 место из 400. Общая смета составила более 1,3 млн рублей. Краевой бюджет и Сельсовет выделят 1 млн рублей, а остальные средства должны будут собрать местные жители.

Подробности проекта

Мемориал будет включать здание бывшей школы (в настоящее время – клуб) и памятник Славы. Они расположены в 50 м от дороги. В бывших классах будет открыта музейная комната. Зал Славы - с фотографиями Бессмертного полка, списками многодетных семей, воспитавших пять и более детей, фотографии жителей, награжденных государственными наградами. Уже несколько месяцев идет сбор книг библиотеки советских писателей и поэтов.