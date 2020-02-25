Штрафы за нарушение ПДД передумали увеличивать

Новости 27.02.2020 14:15 158

Предлагавшееся проектом нового административного кодекса повышение штрафов за нарушения правил дорожного движения не соответствует запросам общества, в этой части проект будет пересмотрен, передают «РИА-Новости» со ссылкой на слова замминистра юстиции Дениса Новака.

Он пояснил, что предложения по блоку, касающемуся нарушений ПДД, готовило министерство внутренних дел. При этом разработчики, по его словам, стремились добиться снижения смертности на дорогах.

Новак отметил, что главная цель нового КоАП – обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан и в целом улучшить качество жизни людей. Поэтому, необходимо развивать инфраструктуру, наводить порядок в порядке установки дорожных знаков, утвердить требования к автоматическим средствам видеофиксации и к правилам их размещения, а не увеличивать штрафы.

Кроме того, замминистра призвал развивать упрощенный порядок обжалования постановлений о штрафах, в том числе с помощью электронных средств.

Премьер-министр Михаил Мишустин также заявил, что предлагаемые новым проектом КоАП штрафы будут непосильными для автомобилистов.