На Алтай-Коксе прошло заседание Союза промышленников региона

Новости 27.02.2020 15:15 111

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) провели совместное заседание правления Союза промышленников Алтая и попечительского совета Алтайского государственного университета.

Руководители крупнейших промышленных компаний региона, министерства экономразвития и министерства промышленности и энергетики края обсудили предварительные итоги развития промышленности региона в 2019 году и реализации в крае национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Генеральный директор Алтай-Кокса Павел Лизогуб рассказал о перспективах развития предприятия, результатах внедрения Производственной системы НЛМК. Директор по персоналу и социальным вопросам Александр Уманец поделился опытом повышения производительности труда, которая на предприятии за прошедшие 10 лет возросла на 48%.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.