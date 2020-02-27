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В Барнауле состоялась юбилейная сессия краевого парламента (фото)

Новости
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В четверг, 27 февраля, состоялась юбилейная 40-ая сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. В работе участвовал 61 депутат. Одним из главных событий стало лишение депутатских полномочий Андрея Волкова и Ирины Тепловой, которых ранее признали виновными в хищениях и растрате и пособничеству к растрате соответственно. 

Кроме того, депутаты приняли законопроект, ограничивающий выплаты на расходы в пользу увеличения штата помощников. Теперь избранники смогут иметь до трех помощников, которых необходимо оформить по Трудовому договору.

В конце сессии председатель АКЗС Александр Романенко сообщил, что расписание будущих встреч в краевом парламенте будет скорректировано в связи с отчетом губернатора Алтайского края Виктора Томенко и голосованием по поправкам в Конституцию России. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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