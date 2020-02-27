Что происходит с Домом Лесневского в Барнауле?

Новости 27.02.2020 13:20 535

Дом Лесневского в Барнауле снова привлек внимание общественников, которые обратились в Генпрокуратуру с просьбой защитить разрушающийся памятник федерального значения. Некоторые организации возлагают вину за состояние дома на администрацию Барнаула, однако при пристальном изучении ситуация оказывается не столь однозначной. Более того – городские чиновники играют в ней явно положительную роль.

В крыше Дома Лесневского отсутствует несколько жестяных листов. Из-за этого на чердаке накапливается снег. От дома отстает одна из пристроек, сгнили некоторые окна. Кроме того, в здании прогнили стропила и разрушается (частично уже утеряна) редкая резьба. Почему же его не восстанавливают, и кто должен этим заниматься?

Кто в домике живет?

В Доме Лесневского расположено восемь жилых квартир. При этом, муниципалитету принадлежат только три из них. Также у дома нет управляющей компании - он управляется непосредственно самими собственниками.

Правовые нюансы

В 2015 году дом Лесневского признали аварийным и подлежащим реконструкции.

Многоквартирный дом по улице Ползунова, 56 является объектом культурного наследия, охраняемым государством, и расселить жильцов, включив дом в соответствующую региональную программу, оказалось невозможно: в ней значились только здания, подлежащие сносу.

Как реагируют жильцы?

Жильцы Дома Лесневского могут воспользоваться правом на получение ежемесячных денежных выплат на оплату расходов по найму жилья. Другой вариант – написать заявление о предоставлении жилого помещения в маневренном фонде. Для этого нужно обратиться в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула с соответствующим заявлением. Однако, ни собственники, ни наниматели этого не сделали. Ни одного подобного заявления так и не поступило.

Это напоминает освещавшуюся многими СМИ ситуацию с аварийным домом на Потоке, из которого отказывались выезжать три семьи. Им неоднократно предлагались как квартиры в маневренном фонде, так и денежная компенсация за аренду жилья, однако жители отказывались до тех пор, пока ситуация не подошла к критической. Только тогда сотрудникам мэрии удалось уговорить людей покинуть разрушающийся дом и не подвергать угрозе свои жизни и здоровье.

Для этого сотрудникам различных ведомств и профильных структур пришлось много раз встречаться с упрямыми жильцами и проводить подробнейшую разъяснительную работу. Видимо, теперь то же самое предстоит проделать в ситуации с Домом Лесневского.

Какие принимаются меры

Как сообщили «Политсибру» в администрации, с жителями дома по ул. Ползунова, 56 была организована встреча по вопросу актуализации документов с целью включения дома в региональную подпрограмму по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В настоящее время администрацией города совместно с Минстроем Алтайского края проводится работа по включению дома в эту подпрограмму. Если это произойдет, то дом включат в программу, и жильцов расселят уже в этом году. На расселение потребуется порядка 12 млн. рублей.

После того, как памятник архитектуры будет расселен, учитывая санитарно-строительные нормы сохранить объект как жилой дом не предоставляется возможным. В связи с чем проектом реставрации и приспособления здесь предполагается создание мемориального музейного комплекса «Дворянская усадьба начала ХХ-ого века», предназначенного для сохранения культурного наследия края.

История Дома Лесневского

Дом Лесневского — памятник архитектуры федерального значения начала XX века в Барнауле. Расположен в Центральном районе города на улице Ползунова, дом 56, рядом с Демидовской площадью.

Здание является одним из наиболее интересных примеров деревянного зодчества в Сибири. Построено в 1907 году инженером и городским головой Александром Лесневским на берегу заводского пруда. В формах двухэтажного деревянного дома проявилось влияние прибалтийской архитектуры и российских традиций домовой резьбы. Сегодня первоначальный облик утрачен. Памятник включен в экскурсию «Деревянное кружево Барнаула». Туристам демонстрируют двухэтажный особняк из лиственницы, указывая на необычное сочетание русской традиции резьбы по дереву и модерновой архитектуры.

Первый этаж ранее представлял собой один большой холл, который затем был переоборудован в общественную приемную городского головы. Сам он, вместе с семьёй, проживал на втором этаже. На заднем дворе находилась большая теплица, а перед домом располагалась лавка, в которой продавались фрукты и овощи, выращенные в ней.

После революции территория городской усадьбы была национализирована, хозяин, невзирая на активную помощь народу и благотворительность, был лишён всех званий и вынужден был переехать в Новониколаевк (ныне – Новосибирск). После его отъезда, в Доме Лесневского разместился штаб Красной Армии. После Гражданской войны здесь некоторое время находился детский дом, а в 1925-м году в Доме Лесневского расположилось общежитие комбайнёров. В послевоенные годы дом было решено передать 11-ти семьям барнаульских учителей. В настоящее время расселения ожидают 19 человек.