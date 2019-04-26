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Стало известно, когда Виктор Томенко представит отчет о своей работе за 2019 год

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представит отчет о работе краевого правительства 16 апреля. Об этом рассказал председатель АКЗС Александр Романенко во время сессии Заксобрания, прошедшей 27 февраля.

Проведение отчета совпадет с апрельской сессией Алтайского Заксобрания, которую проведут раньше в связи с всенародным голосованием по принятию поправок в Конституцию России. Оно назначено на 22 апреля.

«Кроме того, нужно готовиться к проведению праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Победы. В связи с этим депутатам нужно будет усилить свою работу на округах», - сказал Романенко.

В середине марта пройдет внеочередная сессия АКЗС, главным вопросом которой станет рассмотрение законопроекта о проведении голосования по поправкам в Основной закон страны. После этого состоится еще одна сессия, но уже в конце марта.

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Автор: Политсиб.ру

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