Проектирование первой железной дороги в Тыве обойдется в 5,4 млрд рублей​​​​​​​

27.02.2020 11:25 167

Институт «Стройпроект» выбран проектировщиком железной дороги Элегест—Кызыл—Курагино. Компания предложила выполнить контракт за 5,4 млрд рублей. Как следует из условий торгов, проектно-изыскательские работы «Стройпроект» должен выполнить к августу 2021 года. Всего на конкурс было подано три заявки. Начальная стоимость контракта — 5,7 млрд руб.

Железнодорожная линия Элегест—Кызыл—Курагино — инфраструктурный проект КИП «Енисейская Сибирь», в рамках которого планируется строительство первой железной дороги на территории Тывы. Он является частью угледобывающего проекта АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК). Генподрядчик проекта — РЖД, сообщает "Коммерсант".

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Завершить строительство железной дороги планируется за 4,5 года, ее протяженность составит более 410 км. По территории Тывы пройдет 120 км дороги, по Красноярскому краю — 290 км. Дорога предназначена для вывоза концентрата коксующегося угля с Элегестского месторождения. Пропускная способность — 19 пар поездов в сутки.