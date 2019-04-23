Проектирование первой железной дороги в Тыве обойдется в 5,4 млрд рублей​​​​​​​

Институт «Стройпроект» выбран проектировщиком железной дороги Элегест—Кызыл—Курагино. Компания предложила выполнить контракт за 5,4 млрд рублей. Как следует из условий торгов, проектно-изыскательские работы «Стройпроект» должен выполнить к августу 2021 года. Всего на конкурс было подано три заявки. Начальная стоимость контракта — 5,7 млрд руб.
Железнодорожная линия Элегест—Кызыл—Курагино — инфраструктурный проект КИП «Енисейская Сибирь», в рамках которого планируется строительство первой железной дороги на территории Тывы. Он является частью угледобывающего проекта АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК). Генподрядчик проекта — РЖД, сообщает "Коммерсант".
Стороны обсудили целесообразность реализации строительства ветки железной дороги