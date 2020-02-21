Застройщик из Барнаула оплатит крупный штраф за продажу квартиры жительнице Казахстана

Новости 27.02.2020 10:50 254

Барнаульский застройщик понесет наказание за принятие от иностранного дольщика наличных денег. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Речь идет о компании «СЗ ИСК «Союз», которая в Арбитражном суде Алтайского края пыталась отменить постановление ИФНС по Октябрьскому району о назначении административного наказания.

По данным материалов, в рамках проведения камеральной проверки ИСК «Союз» налоговая обнаружила продажу строящейся квартиры нерезиденту РФ. В ноябре 2017 года между компанией и гражданкой Казахстана был заключен договор долевого участия в доме по ул. Взлетная, 115. Сумма сделки составила 1 276 000 рублей, большую часть из которой застройщик получил в кассу в виде наличных.

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Подобный вид операции запрещен Федеральным законом №173 «О валютном регулировании и валютном контроле», то налоговая посчитала, что нерезидент России должен перечислить деньги за квартиру на расчётный счет застройщика в уполномоченном банке.

В итоге застройщик был привлечен к административной ответственности и приговорен к выплате штрафа в размере 412,5 тысяч рублей.

В ИСК «Союз» с решением суда не согласились и настаивали на признании постановления незаконным и требовали его отменить. Представители застройщика отмечали, что ДДУ можно рассматривать как розничный договор купли-продажи товара, а значит, наличный расчет по такому виду сделки никак не нарушает указанный ФЗ. Однако арбитраж доводы отклонил и отказал в удовлетворении иска.

Решение еще может быть обжаловано в апелляционном суде.