Финал олимпиады МГТУ имени Баумана пройдет в алтайском «политехе»

Новости 27.02.2020 9:55 188

29 февраля и 1 марта в Алтайском государственном техническом университете пройдет финал олимпиады МГТУ имени Н.Э. Баумана «Шаг в будущее» по математике, физике и программированию.

В олимпиаде примут участие свыше 60 школьников-победителей первого тура. Среди них: учащиеся из Алтайского края, а также Новосибирской и Кемеровской областей.

Олимпиада по математике состоится 29 февраля с 13:00 в главном корпусе АлтГТУ (регистрация с 12:00). Олимпиада по физике и программированию пройдет 1 марта также с 13:00 в главном корпусе (регистрация с 12:00).

Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников на 2019/20 учебный год. Ее победители и призеры зачисляются в вузы без вступительных испытаний. Финалистам олимпиады при поступлении в АлтГТУ начисляется за индивидуальные достижения 10 баллов.

Итоги олимпиады будут объявлены после 10 апреля.