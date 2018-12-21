О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Цифры убрали, корону добавили: как поменялся герб Кузбасса

Новости
214
0

Депутаты Заксобрания Кемеровской области единогласно утвердили новый герб региона. Соответствующие поправки в региональный закон о символике приняты в окончательном чтении на сессии.

Предыдущая версия герба Кемеровской области существовала с 2002 года. В декабре 2019 года геральдический совет при президенте России признал неудовлетворительной символику герба и отказался регистрировать его в геральдическом реестре, пишет "Коммерсант".
Конституцию РФ поменяют ради Кузбасса

Конституцию РФ поменяют ради Кузбасса

Новости

Инициатива присвоения второго официального названия для региона активно обсуждалась на протяжении последнего года. Поддержали идею все прису

716

Новый герб Кемеровской области сохранил прежний замысел и цветовую гамму, но теперь его вид соответствует требованиями геральдического совета. Современные требования допускают использование пяти видов корон, а в поле щита запрещаются любые надписи. Так, щит на новом гербе увенчан золотой земельной короной и окружен двумя лентами ордена Ленина, цифры с изображения убраны.

Новую символику поддержали 70,47% опрошенных жителей региона, "против" высказались 27,36%, другого мнения придержались 2,17%. Всего в голосовании участвовали около 5,7 тысяч человек.
Жители Кузбасса попросили Владимира Путина перенести столицу региона

Жители Кузбасса попросили Владимира Путина перенести столицу региона

Новости

Новым областным центром хотят видеть Новокузнецк

482

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000