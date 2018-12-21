Цифры убрали, корону добавили: как поменялся герб Кузбасса

Депутаты Заксобрания Кемеровской области единогласно утвердили новый герб региона. Соответствующие поправки в региональный закон о символике приняты в окончательном чтении на сессии.
Инициатива присвоения второго официального названия для региона активно обсуждалась на протяжении последнего года. Поддержали идею все прису
Новый герб Кемеровской области сохранил прежний замысел и цветовую гамму, но теперь его вид соответствует требованиями геральдического совета. Современные требования допускают использование пяти видов корон, а в поле щита запрещаются любые надписи. Так, щит на новом гербе увенчан золотой земельной короной и окружен двумя лентами ордена Ленина, цифры с изображения убраны.
Новым областным центром хотят видеть Новокузнецк