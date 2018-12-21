Цифры убрали, корону добавили: как поменялся герб Кузбасса

Новости 27.02.2020 9:15 214

Депутаты Заксобрания Кемеровской области единогласно утвердили новый герб региона. Соответствующие поправки в региональный закон о символике приняты в окончательном чтении на сессии.

Предыдущая версия герба Кемеровской области существовала с 2002 года. В декабре 2019 года геральдический совет при президенте России признал неудовлетворительной символику герба и отказался регистрировать его в геральдическом реестре, пишет "Коммерсант".

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Новый герб Кемеровской области сохранил прежний замысел и цветовую гамму, но теперь его вид соответствует требованиями геральдического совета. Современные требования допускают использование пяти видов корон, а в поле щита запрещаются любые надписи. Так, щит на новом гербе увенчан золотой земельной короной и окружен двумя лентами ордена Ленина, цифры с изображения убраны.

Новую символику поддержали 70,47% опрошенных жителей региона, "против" высказались 27,36%, другого мнения придержались 2,17%. Всего в голосовании участвовали около 5,7 тысяч человек.