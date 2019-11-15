«Главное, чтобы люди видели»: депутаты АКЗС взяли на контроль ремонт памятников ВОВ

Депутаты АКЗС возьмут на контроль работы по ремонту и благоустройству памятников Великой Отечественной войны в городах и районах Алтайского края, информирует сайт Заксобрания.
Накануне перед народными избранниками выступил врио начальника управления госохраны объектов культурного наследия Алтайского края Александр Урбах. Часть его доклада была посвящена теме сохранения памятников и мемориалов ВОВ.
«В 2019 году губернатором предложено выделить 75 млн рублей из краевого бюджета на ремонт и благоустройство памятников военной истории. У нас в регионе таких объектов 1043. Проект распределения субсидий между муниципальными образованиями края на 2020 год депутатами поддержан и включен в закон о краевом бюджете», - рассказал Александр Урбах.
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По словам врио начальника Алтайохранкультуры, к концу 2020 года будет отремонтировано 127 объектов культурного наследия, которые являются памятниками Великой Отечественной войны.
Как отметил Александр Урбах, памятники военной истории включены еще в две краевых программы: 38 - в проект поддержки местных инициатив (на общую сумму 31,2 млн рублей), еще четыре - в программу устойчивого развития села.
Председатель АКЗС Александр Романенко предложил депутатам стать кураторами объектов до общего завершения работ.
«Вероятно, к 75-летию Победы ремонт не на всех памятниках будет закончен, он будет идти в течение всего юбилейного года. Но в любом случае, работы должны быть завершены. Главное, чтобы люди видели, что за памятниками следят», - сказал он.
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