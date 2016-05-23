Стало известно, сколько госконтрактов выиграли москвичи на Алтае

Новости 27.02.2020 8:10 254

Число заключенных с московскими компаниями госконтрактов резко выросло в регионах Сибири за шесть лет. Доля договоров властей с местными поставщиками падает. Это следует из рейтинга «регионального протекционизма», подготовленного Счетной палатой России.

Аудиторы выяснили, в каких субъектах федерации государственные и муниципальные контракты по ФЗ № 44 чаще заключаются с местными компаниями. Рейтинг публикуется с 2014 года, пишет "Тайга.инфо".

Верхние строчки рейтинга в 2019 году по числу контрактов заняли Чечня, Татарстан и Дагестан. Омская область оказалась на четвертом месте, Иркутская — на шестом, Красноярский край — на десятом.

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За шесть лет в ряде регионов Сибири наметилась тенденция к увеличению числа контрактов с московскими подрядчиками и сокращению доли присутствия локальных компаний на рынке местных госзакупок.

Так, по итогам 2014 года в Новосибирской области 76,1% общего количества контрактов получили региональные компании, и только 7,9% — московские. В 2019-м доля столичных организаций в государственных и муниципальных подрядах выросла до 11,4% (в денежном выражении — с 8,3 млрд до 23,1 млрд рублей).

Наименее заметно повышение роли московских компаний в государственных и муниципальных подрядах Алтайского края и Республики Алтай. В первом регионе показатель вырос с 14% до 14,5% (при этом доля контрактов с новосибирскими компаниями существенно снизилась — 7,6% до 3,7%). Во втором — с 7,5% до 8,7%, более того, в Горном Алтае за шесть лет остается стабильным распределение контрактов между местными компаниями и подрядчиками из Алтайского края — в среднем 39% и 33%.