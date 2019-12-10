Жилкомплекс с уличным бассейном запроектировали в барнаульском парке

Новости 26.02.2020 18:40 133

Барнаульские архитекторы запроектировали реконструкцию одной из парковых зон. Судя по представленной визуализации, в центр территории вписали открытый бассейн, спортплощадку, фонтан, беседку, небольшие административные здания и три 16-этажных дома, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Большинство построек располагается по углам парковой зоны, здесь также сохраняется аллея и отдельная роща. Данная концепция разработана для зеленого парка Целинников. В настоящее время территория находится в запустении – горожане неоднократно жаловались в соцсетях на разбитые тротуары, вырубку деревьев, складирование стройматериалов, стоянку спецтехники и несистемную застройку точечными мелкими зданиями.

В компании «АПС-Групп», которая является автором проекта, сообщают, что он был разработан еще в 2017-м году, реализация намечена на 2021-й, остальные подробности неизвестны. Также архитекторы не называют заказчика, пока он сам не анонсирует концепцию. На форумах некоторые пользователи предполагали, что им может быть компания «Вотэтодом». Но ее руководитель Сергей Фефелов пояснил, что его организация никакого отношения к данной идее не имеет.

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«Насколько мне известно, этот проект реконструкции парка разработан для той части территории, которая выходит на улицу Исакова. Наша же компания владеет небольшими участками земель рядом с институтом культуры. Мы их выкупали на аукционе в долгосрочную аренду на 49 лет. Сегодня они огорожены и используются, как административно-офисная база. В ближайший год мы не планируем здесь никаких объектов и вообще не являемся сторонниками застройки парковой зоны», - заверил собеседник.

На кадастровой карте площадь участка под потенциальную застройку составляет целых 66,6 тысяч кв. м. Он предназначен для строительства парка развлечений и отдыха.

Интересно еще и то, что проект межевания администрация города поручила разработать в мае 2018 года, то есть уже после того, как архитекторы создали эскизный проект. Также СМИ писали, что ранее управление имущественных отношений Алтайского края предоставило данную территорию в аренду ООО «Мираж», которое и готовило межевание. При этом еще в 2012 году администрация Ленинского района сообщала, что собственник должен обустроить здесь парк с аттракционами, спорткомплексом, торговыми павильонами, при это вырубив минимальное количество деревьев.