Алтайские эсеры рассказали, какие поправки в Конституцию внесет партия

Новости 27.02.2020 7:30 798

26 февраля в Барнауле прошел региональный сегмент общероссийской пресс-конференции, посвященной грядущим поправкам в Конституцию РФ. В мероприятии принял участие депутат Госдумы от «Справедливой России» (СР) руководитель реготделения партии Александр Терентьев и руководитель фракции СР в алтайском краевом заксобрании Александр Молотов.

«Президент встряхнул всю страну. С первых фраз: «народ ждет перемен» все замерли в зале, когда он начал свое послание [Федеральному собранию]. Тезисы, которые он огласил, фактически, совпадают с тем, чего «Справедливая Россия» каждую сессию, каждый год и каждый созыв добивается», - отметил Александр Терентьев.

По его словам, СР добивается социально ответственной власти, построения социального государства, уменьшения и ликвидации разрыва между богатыми и бедными. Ушедшее либеральное правительство не могло решить эти задачи.

Какие поправки в Конституцию предлагает «Справедливая Россия»

«Справедливая Россия» поддержала поправки, внесенные в Конституцию президентом РФ Владимиром Путиным, а также намерена предложить собственные:

Отмена закона о пенсионном возрасте и возврат к предыдущей планке (55 лет – для женщин и 60 – для мужчин); Индексация пенсий не только для неработающих пенсионеров, но и для работающих, в размере официальной инфляции; Доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума; Подчинение Центрального банка госорганам РФ, чтобы он отвечал за экономический рост в стране и занятость населения;

«Мы подготовим законопроекты, обратимся к правительству официально (вы это увидите) и будем в дальнейшем раскрывать то, что содержится в этих поправках. После их принятия понадобится проделать большую работу, приняв под внесенные поправки около 100 законов, а к ним – еще и подзаконные акты. Фактически, мы говорим о действительно тектоническом сдвиге – глобальном изменении внутренней социально-экономической политики в нашем государстве», – пояснил Александр Терентьев.

Точные даты голосований пока не назначены, однако, по мнению депутата, голосование в Госдуме может состояться уже в марте, а плебисцит – в апреле текущего года.

Перемены к лучшему – на всех уровнях

«Справедливая Россия» намерена заниматься не только Конституцией, но и продолжать совершенствовать работу депутатов своих фракций. Александр Молотов рассказал, что постоянное внесение законопроектов приносит свои плоды. Он также подчеркнул, что СР – единственная фракция, которая делает это на всех уровнях власти.

В числе успешных инициатив он отметил законы о детях войны и расширение возможностей реализации материнского капитала, закон о парламентском контроле, о счетных палатах на уровне муниципалитетов.

«Бывает и так, что мы предлагаем какой-либо законопроект, а он поднимается затем нашими товарищами и коллегами из Госдумы на уровень федерации. Так, например, было с нашим законом о компенсации в случае непредоставления мест в детсадах детям от 1,5 до 3 лет. Вода камень точит. Эту законодательную часть деятельности мы будем использовать в любом случае», – рассказал Александр Молотов.

Отдельно депутат коснулся законопроекта о наказах избирателей, внесенного в АКЗС в план полугодия на март.

«Тут возникла некая дискуссия, в том числе, в СМИ, мол, чья это инициатива? Ответственно заявляю – наша. В 2008 году мы вышли в АКЗС с предложением об учете наказов избирателей. Нам тогда сказали, что это вообще невозможно и противоречит законодательству. Вот время прошло и видим, что и регионы поступают таким образом и, самое главное, есть насущная необходимость такая», – пояснил Молотов.

По его словам, законопроект пока дорабатывается. Суть его заключается в том, что наказы вносятся в заксобрание, оно готовит их реестр, предварительно согласует с правительством, а затем принимает на сессии. Таким образом, реестр наказов становится документом, на основании которого в бюджет закладываются средства на их реализацию.

При такой схеме каждый депутат получит реальный инструмент для реализации наказов избирателей на своем округе. Также Александр Молотов подчеркнул, что эта норма будет распространяться как на депутатов-одномандатников, так и на избранных по партийным спискам.