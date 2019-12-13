Республика Алтай перейдет в режим «автоматического управления»

Новости 26.02.2020 18:00 124

25 февраля в правительстве Республики Алтай была презентована информационная система «Центр управления регионом», передает пресс-служба регионального кабмина.

Глава республики Олег Хорохордин напомнил, что Республика Алтай вошла в число 14 пилотных регионов по реализации национального проекта «Цифровая экономика».

«В 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин сообщил, что цифровая экономика это не отдельная отрасль, а основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, логистики, производства. Изменять формат образования, здравоохранения, госуправления, коммуникаций между людьми, а следовательно, задает новую парадигму развития государства, экономики и всего общества», - сказал руководитель региона.

В Республике Алтай больше года работает система «Инцидент», которая позволяет оперативно и эффективно реагировать на обращения жителей региона в социальных сетях. За это время решены тысячи проблемных вопросов, касающихся вывоза мусора, уборки снега, соблюдения расписания движения общественного транспорта, доступности записи на прием в поликлиники.

Создание Центра позволит автоматизировать весь цикл работ по обращениям граждан, регламентировать сроки по каждому виду обращения, проводить анализ качества работы и при этом агрегировать ключевые показатели текущей деятельности органов исполнительной власти и муниципальных образований.