Сергей Локтев рассказал про предстоящие Всероссийские соревнования по биатлону среди ветеранов

Новости 26.02.2020 17:15 183

В преддверии Всероссийских соревнований по биатлону среди ветеранов, состоялась пресс-конференция с представителями оргкомитета, которую возглавил Председатель союза ветеранов биатлона Алтая и почетный гражданин города Барнаула Сергей Локтев.

Сами соревнования состоятся в Барнауле на Лыжно-биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва (Власихинская, 69л) 28,29 февраля и 1 марта.

Сергей Локтев рассказал представителям СМИ, что подобные соревнования проводятся в Барнауле с 2012 года. Один раз зимой и один раз летом.

«Мы традиционно проводим соревнования среди ветеранов уже долгие годы. Однако, сами посудите, постоянно отдавать статус первенства России Алтайскому краю не совсем справедливо по отношению в другим регионам. Поэтому в этом году состоится первенство среди ветеранов биатлона в Ульяновске», - сказал Сергей Александрович.

Он подчеркнул, что на соревнования в Алтайском крае зарегистрировались почти в два раза больше ветеранов, чем в Ульяновске. На Алтай прибудут 65 спортсменов-ветеранов из 19 городов России, а в Ульяновске 35 участников.

«Стоит отметить и опыт в организации и проведении соревнований в нашем регионе. Он накапливался годами и его можно назвать эталонным. Внимания заслуживают и судьи, чей уровень необычайно высок. Наши трассы и стрельбища прошли все необходимые проверки», - добавил Сергей Александрович.

Кстати, в эти же даты будет проводиться первенство Алтайского края среди юношей и юниоров. По словам организаторов, такое пересечение ветеранов с молодым поколением должно создать благоприятную атмосферу в духе преемственности поколений, где ветераны и молодые спортсмены будут соревноваться вместе.

«Подготовка молодых биатлонистов заслуживает отдельного внимания. У нас она на достойном уровне. Например, Олек Домичек стал чемпионом юношеских Олимпийских игр. Есть чемпион мира среди юниоров Даниил Серохвостов, есть и чемпион Сибирского федерального округа в категории «2004 год рождения» Павел Волков и другие. Молодые ребята. Всех невозможно перечислить, а уже такие результаты. Это будущее нашего спорта», - подытожил Локтев.

Старт соревнований назначен на 28 февраля в 12.00. Первым этапом пройдет спринт. В субботу, 29 февраля, пройдет эстафета и 1 марта – индивидуальная гонка.