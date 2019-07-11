Барнаульский общественник требует отставки высокопоставленного чиновника от медицины

Новости 26.02.2020 16:20 771

Общественный активист Вадим Жигульский намерен провести митинг возле здания министерства здравоохранения Алтайского края. Соответствующее заявление он подал в администрацию Барнаула. Мероприятие согласовано и состоится в понедельник, 2 марта.

Организатор митинга рассказал, что после акции родители передадут открытое письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой оставить возможность получать импортный инсулин детям с диабетом.

Среди прочих требований:

создание условий для посещения детьми с диабетом образовательных учреждений;

уволить или понизить в должности начальника отдела организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможения Алтайского края Ершову Елену Германовну ввиду несоответствия занимаемой должности.

Темой протестной акции станет политика министерства, связанная с заменой оригинальных препаратов инсулина на биосимиляры.

«Мы, родители детей с инсулинозависимым сахарным диабетом (сахарный диабет 1 типа), проживающие в Алтайском крае, обеспокоены сложившейся ситуацией. В январе-феврале 2020 года в аптеках Алтайского края по рецептам льготного обеспечения жизненно необходимыми лекарственными препаратами нам вместо инсулина «Лантус» (компания-изготовитель Sanofi, Германия) в аптеках предлагаются к выдаче инсулины: «Ринглар» (компания-изготовитель «Герофарм», Россия) и «Гларгин» (компания-изготовитель Bionic Limited, Индия). Вместо инсулина «Хумалог» (компания-изготовитель «Eli Lilly and Company», Швейцария) в аптеках выдают «РинЛиз» (компания-изготовитель «Герофарм», Россия)», - говорит Жигульский.

Он добавляет, что проблема с заменой оригинальных лекарств на дженерики и биосимиляры коснулась не только детей с диабетом, но и больных онкологией, кардиозаболеваниями, муковисцидозом.

«При этом компании, поставляющие лекарства больным муковисцидозом, из-за невозможности побеждать в закупках Минздрава (так как приоритет отдается дженерикам с более низкой стоимостью) покинули российский рынок, стало невозможно купить препараты за деньги», - заявил общественник.

Барнаульский активист возмущен «смертоносной» рекомендацией Минздрава Новости 11.07.2019 11:40 По мнению общественника Вадима Жигульского, в крае складываются условия, нарушающие права пациентов 5617

Он отмечает, что российские и индийские инсулины плохие сами по себе. По его словам, ряд обеспокоенных граждан сильно переживают из-за отсутствия свободы выбора для них.

«Уже сейчас существуют проблемы с покупкой инсулина «Хумалог», жители деревень и сел Алтайского края вынуждены ехать за ним в Барнаул. А если препараты уйдут с рынка, выбора не будет совсем».

Вадим Жигульский предлагает три варианта решения проблемы. В частности он рекомендует закупить «Хумалог» и «Лантус» за счет средств регионального бюджета или указать в требованиях к закупке о необходимости применения инсулина с шагом 0,5. Еще одним способом он назвал решение о закупке препаратов инсулина по торговому наименованию с целью их применения у детей.

«Этот способ не противоречит антимонопольному законодательству. Аналогичная ситуация уже рассматривалась в Верховном Суде России. Кроме того, во многих регионах России детям закуплены оригинальные препараты. Просим сохранить их и для детей Алтайского края», - объяснил Жигульский.

Напомним, что ранее общественник обвинил руководство местного детского сада за неспособность ухода за его сыном, который страдает сахарным диабетом.