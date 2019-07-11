Барнаульский общественник требует отставки высокопоставленного чиновника от медицины

Общественный активист Вадим Жигульский намерен провести митинг возле здания министерства здравоохранения Алтайского края. Соответствующее заявление он подал в администрацию Барнаула. Мероприятие согласовано и состоится в понедельник, 2 марта.
Организатор митинга рассказал, что после акции родители передадут открытое письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой оставить возможность получать импортный инсулин детям с диабетом.
Среди прочих требований:
Темой протестной акции станет политика министерства, связанная с заменой оригинальных препаратов инсулина на биосимиляры.
«Мы, родители детей с инсулинозависимым сахарным диабетом (сахарный диабет 1 типа), проживающие в Алтайском крае, обеспокоены сложившейся ситуацией. В январе-феврале 2020 года в аптеках Алтайского края по рецептам льготного обеспечения жизненно необходимыми лекарственными препаратами нам вместо инсулина «Лантус» (компания-изготовитель Sanofi, Германия) в аптеках предлагаются к выдаче инсулины: «Ринглар» (компания-изготовитель «Герофарм», Россия) и «Гларгин» (компания-изготовитель Bionic Limited, Индия). Вместо инсулина «Хумалог» (компания-изготовитель «Eli Lilly and Company», Швейцария) в аптеках выдают «РинЛиз» (компания-изготовитель «Герофарм», Россия)», - говорит Жигульский.
Он добавляет, что проблема с заменой оригинальных лекарств на дженерики и биосимиляры коснулась не только детей с диабетом, но и больных онкологией, кардиозаболеваниями, муковисцидозом.
«При этом компании, поставляющие лекарства больным муковисцидозом, из-за невозможности побеждать в закупках Минздрава (так как приоритет отдается дженерикам с более низкой стоимостью) покинули российский рынок, стало невозможно купить препараты за деньги», - заявил общественник.
По мнению общественника Вадима Жигульского, в крае складываются условия, нарушающие права пациентов
Он отмечает, что российские и индийские инсулины плохие сами по себе. По его словам, ряд обеспокоенных граждан сильно переживают из-за отсутствия свободы выбора для них.
«Уже сейчас существуют проблемы с покупкой инсулина «Хумалог», жители деревень и сел Алтайского края вынуждены ехать за ним в Барнаул. А если препараты уйдут с рынка, выбора не будет совсем».
Вадим Жигульский предлагает три варианта решения проблемы. В частности он рекомендует закупить «Хумалог» и «Лантус» за счет средств регионального бюджета или указать в требованиях к закупке о необходимости применения инсулина с шагом 0,5. Еще одним способом он назвал решение о закупке препаратов инсулина по торговому наименованию с целью их применения у детей.
«Этот способ не противоречит антимонопольному законодательству. Аналогичная ситуация уже рассматривалась в Верховном Суде России. Кроме того, во многих регионах России детям закуплены оригинальные препараты. Просим сохранить их и для детей Алтайского края», - объяснил Жигульский.
Напомним, что ранее общественник обвинил руководство местного детского сада за неспособность ухода за его сыном, который страдает сахарным диабетом.
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Джене́рик (англ. generic drug) — лекарственное средство, содержащее химическое вещество — активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией-первоначальным разработчиком лекарства. Дженерики производятся и продаются после истечения срока действия патента и, соответственно, монополии компании - патентодержателя другими производителями под международным непатентованным названием либо под коммерческим названием, отличающимся от фирменного названия разработчика препарата. Если мы будем спонсировать Швейцарию, то никогда сами жить хорошо не будем, Жигульский предлагает нашу фар промышленность в так, но это тоже не верно. Потом по сути мы от них зависимы будем, не станет Швейцария поставлять и все сели.
Жигульский прям врач-фармаколог, что расписался, какой инсулин хороший, а какой плохой? Главное действующее вещество и его количество. И условно российский инсулин стоит 1, а швейцарский 5, вот и не закупают. Тут радоваться надо тому,что есть.