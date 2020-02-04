Премьер-министр Мишустин может приехать в Алтайский край?

Новости 26.02.2020 15:25 211

Во вторник, 25 февраля, глава правительства России Михаил Мишустин приехал в Курган. Там он посетил отделение «скорой помощи» и признался, что ему стыдно за медицину в регионах. Визит продлился три часа. Об этом пишет URA.ru.

Сообщается, что цель визита заключается в том, что Мишустин намерен самостоятельно посмотреть на те регионы, куда он выделит дополнительные 5 млрд рублей. Выяснилось, что остальным отстающим регионам также следует готовиться к визиту премьера.

В числе регионов, получателей дополнительных средств: Алтайский край, Республика Алтай, Карелия, Тыва, Адыгея, Марии Эл и так далее. Именно туда вполне вероятно приедет Мишустин в ближайшие несколько месяцев. По словам источников, близких к окружению представителей власти Кургана, Мишустин намерен лично увидеть , как живут люди на местах, и разобраться в причинах низкого уровня жизни. Также среди задач – оценить работу нацпроектов, и проанализировать причины, если они не работают.

Отметим, что ранее правительство России анонсировало выделение 100 млрд рублей на борьбу с бедностью в ряде регионов страны. В их числе ожидаемо оказался Алтайский край. Добавим, что курировать регион стал новый министр труда и соцзащиты Антон Котяков, которому эти полномочия достались «по наследству» от экс-министра Максима Топилина.