Краевые депутаты расширят список нарушений, касающихся благоустройства

Новости 26.02.2020 14:30 176

На февральской сессии АКЗС депутаты в окончательной редакции рассмотрят законопроект, расширяющий перечень нарушений в области благоустройства территорий. Речь идет об административной ответственности. Инициатива была внесена Барнаульской гордумой.

В первом чтении законопроект рассматривался сентябре 2019 года. Как пояснил председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов, статья 27 закона «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» содержит перечень нарушений в области благоустройства территорий муниципальных образований (в 10 пунктах). Три из них предлагается изложить в новой редакции, при этом виды и размер административных наказаний не изменяются.

Штрафы за нарушения правил благоустройства приняли депутаты АКЗС Новости 26.09.2019 16:10 С инициативой выступили депутаты БГД 997

Так, предусматривается введение административной ответственности не только за несвоевременную очистку территорий общего пользования от листвы, порубочных остатков деревьев, снега, а в целом за несвоевременную уборку таких территорий, которая может предусматривать, в том числе очистку от наледи, обледенения. Также предлагается ввести административную ответственность за складирование снега у водоразборных колонок.

Планируется расширить перечень территорий, за размещение на которых транспортных средств последует привлечение к административной ответственности, информирует сайт АКЗС.

Совершение административных правонарушений повлечет применение наказания в виде предупреждения или штрафа: на граждан - в размере от 500 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 1000 до 10000 рублей; на юлиц - от 5000 до 50000 рублей.