Краевые депутаты расширят список нарушений, касающихся благоустройства

На февральской сессии АКЗС депутаты в окончательной редакции рассмотрят законопроект, расширяющий перечень нарушений в области благоустройства территорий. Речь идет об административной ответственности. Инициатива была внесена Барнаульской гордумой.
В первом чтении законопроект рассматривался сентябре 2019 года. Как пояснил председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов, статья 27 закона «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» содержит перечень нарушений в области благоустройства территорий муниципальных образований (в 10 пунктах). Три из них предлагается изложить в новой редакции, при этом виды и размер административных наказаний не изменяются.
С инициативой выступили депутаты БГД
Планируется расширить перечень территорий, за размещение на которых транспортных средств последует привлечение к административной ответственности, информирует сайт АКЗС.
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