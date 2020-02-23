Хорохордин заявил, что фестиваля «Хан Алтай» нет в планах властей

Новости 26.02.2020 13:50 161

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что в планах властей нет музыкального экофестиваля «Хан Алтай», передает «Коммерсант». Издание, со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства, пишет, что ни в региональное Минприроды, ни в администрацию Усть-Коксинского района не поступало обращений о проведении фестиваля.

«Что касается фестиваля: такого мероприятия в наших планах на 2020 год не было, нет и не будет»,— заявил Олег Хорохордин и добавил, что анонсы фестиваля на интернет-сайтах и в соцсетях появились без согласований и подтверждений со стороны властей Республики Алтай. Кроме того, глава республики указал, что организаторы также не предоставили программу фестиваля, меры обеспечения правопорядка, соблюдения экологических норм и вывоза мусора.

Реакция Хорохордина вызвана появлением в сети петиции, в которой местные жители требуют отменить мероприятие, потому что оно, якобы, «может навредить природе». Петиция сразу вызывает множество вопросов. Например, зачем турфирмам протестовать против, фактически, привлечения туристов в регион? И, главное, каким образом экологический фестиваль навредит экологии (отметим, что практика бережного отношения к природе на подобных мероприятиях давно отлажена и даже сами посетители относятся к этому сознательно).

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Организаторы фестиваля ранее ответили в Instagram на эти обвинения.

«Авторами этой петиции намеренно допущен целый ряд грубых ошибок, противоречий и откровенной лжи, чтобы спровоцировать конфликтную ситуацию! Не разобравшись до конца в проблеме, эту информацию подхватили и распространили», – говорится в сообщении организаторов.

Они также указывают, что в начале марта вновь прибудут в Усть-Коксинский район и совместно с местной администрацией организуют круглый стол для решения всех вопросов, связанных с проведениям фестиваля.