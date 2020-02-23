Хорохордин заявил, что фестиваля «Хан Алтай» нет в планах властей

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что в планах властей нет музыкального экофестиваля «Хан Алтай», передает «Коммерсант». Издание, со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства, пишет, что ни в региональное Минприроды, ни в администрацию Усть-Коксинского района не поступало обращений о проведении фестиваля.
«Что касается фестиваля: такого мероприятия в наших планах на 2020 год не было, нет и не будет»,— заявил Олег Хорохордин и добавил, что анонсы фестиваля на интернет-сайтах и в соцсетях появились без согласований и подтверждений со стороны властей Республики Алтай. Кроме того, глава республики указал, что организаторы также не предоставили программу фестиваля, меры обеспечения правопорядка, соблюдения экологических норм и вывоза мусора.
Реакция Хорохордина вызвана появлением в сети петиции, в которой местные жители требуют отменить мероприятие, потому что оно, якобы, «может навредить природе». Петиция сразу вызывает множество вопросов. Например, зачем турфирмам протестовать против, фактически, привлечения туристов в регион? И, главное, каким образом экологический фестиваль навредит экологии (отметим, что практика бережного отношения к природе на подобных мероприятиях давно отлажена и даже сами посетители относятся к этому сознательно).
Жительница Республики Алтай Ирина Дмитриева создала петицию
Организаторы фестиваля ранее ответили в Instagram на эти обвинения.
«Авторами этой петиции намеренно допущен целый ряд грубых ошибок, противоречий и откровенной лжи, чтобы спровоцировать конфликтную ситуацию! Не разобравшись до конца в проблеме, эту информацию подхватили и распространили», – говорится в сообщении организаторов.
Они также указывают, что в начале марта вновь прибудут в Усть-Коксинский район и совместно с местной администрацией организуют круглый стол для решения всех вопросов, связанных с проведениям фестиваля.
«Наши гости это самые что ни на есть воспитанные, экологически грамотные и любящие природу люди со всей России! Фестиваль KhanAltay был инициирован командой Space of Joy Community, со-организаторами выступают многие другие опытные создатели различных мероприятий на открытом воздухе. Суммарный наш опыт проведения экологических фестивалей на природе – более 100 крупных мероприятий за почти 20 лет! Запрещать музыку в горах это как запрещать дышать», – пишут организаторы.