Новый детсад на 200 мест появится в Бийске

Новости 26.02.2020 12:50 235

Тендер стоимостью 5,4 млн рублей на проектирование детского яслей-сада в переулке Мартьянова, 42а, стартовал 21 февраля.

Как следует из технического задания, вместимость нового детсада должна составлять 200 человек, причем, половина мест отведена для детей младенческого и раннего возраста до трех лет. В здании будет не более двух этажей, его максимальная площадь составит 3,2 тысячи кв. м.

Заявки на участие в торгах принимаются до 2 марта 2020 года, сам аукцион состоится 4 марта.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Алтайском крае будет построено семь новых детских садов: в селе Ая и райцентрах Залесово, Поспелиха, Тальменка, а также Целинном появятся новые дошкольные образовательные учреждения на 140 мест каждое, еще два построят в Рубцовске и Фирсовой Слободе.

В новых детских садах предусмотрены группы для детей раннего, младшего, среднего и старшего возрастов. В учреждениях оборудуют залы для музыкальных и физкультурных занятий, методический, логопедический кабинеты и кабинет предметно-практического обучения.