«Иткульский спиртзавод» рассчитается с кредиторами за четыре года?

Новости 26.02.2020 12:05 185

Иткульский спиртзавод собирается в марте заключить мировое соглашение с кредиторами и перезапустить производ­ство. Погасить все долги (около 650 млн рублей) предполагается за четыре года, в основном за счет нового собственника — холдинга Marussia Beverages. Часть прибыли от операционной деятельности предприятия планируется направлять на расчеты с кредиторами не ранее 2022 года, пишет "Коммерсант".

Согласно проекту мирового соглашения с крупнейшим кредитором завода - Сбербанком - планируется рассчитаться до 2024 года, выплатив ему все долги — 512,3 млн рублей. С остальными кредиторами, в числе которых банк ВТБ, предприятие готово расплатиться в течение 45 дней после заключения мирового соглашения.

Счета завода были арестованы в феврале прошлого года по иску Промсвязьбанка к ГК «Кристалл Лефортово», в которую входил Иткульский спиртзавод. Завод выступал поручителем по кредитам группы. В апреле предприятие сократило большое число работников завода, в результате чего производство было остановлено. Завод подал заявление о признании себя несостоятельным, с июня 2019 года он находится под наблюдением. В конце 2019 года новым собственником Иткульского спиртзавода стал холдинг Marussia Beverages. Сумма сделки составила €15 млн.

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В Marussia Beverages говорили, что планируют в перспективе развивать на алтайском заводе производство виски, запустить новые премиальные бренды водки. В планах - занять 8% премиального водочного рынка России.

По словам временного управляющего ОАО «Иткульский спиртзавод» Алексея Ашпина, производство на заводе запущено в декабре 2019 года, однако не на 100%.

"Объемы пока незначительные. Новый собственник выделил предприятию около 250 млн рублей, что позволит обеспечить месячную загрузку мощностей,— говорит Ашпин. - Заводу не хватает пока только свободы действий, ограниченных процедурой банкротства. Предприятие пытается вернуться на рынок и не потерять свою нишу".