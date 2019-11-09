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«Нам любые дороги дороги»: на ремонт 3 км Чуйского тракта потратят 300 млн рублей

Новости
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Тендер на капитальный ремонт трех километров Чуйского тракта возле поселка Гордеевский (Троицкий район), стоимостью почти 325 млн рублей, размещен на портале госзакупок.

Три километра – это лишь первый этап ремонта, в общей сложности он охватит 12 км. Как сообщили «Политсибру» в пресс-службе заказчика – Упрдор «Алтай» – капремонт всего отрезка дороги потребует примерно 800 млн рублей.

Столь высокую стоимость тендера в учреждении объяснили сложным рельефом и необходимостью расширения проезжей части. На подъеме здесь планируется сделать дополнительную – третью – полосу, поскольку здесь буксуют грузовики, создавая заторы. Кроме того, дорога пересекает два моста – через реку Волчиху и некий ручей. Они также будут отремонтированы.

Заявки на тендер принимаются до 2 марта 2020 года. Работы должны быть завершены до 20 октября 2021 года.

Стали известные участки, где Чуйский тракт расширят до четырех полос

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

Комментарии (2)

1000

Гость

мы раз-бобо-бобойники, разбойники, пиф -паф и вы покойники, покойники...

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Подпись: Упрдор «Алтай»
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