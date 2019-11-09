«Нам любые дороги дороги»: на ремонт 3 км Чуйского тракта потратят 300 млн рублей

Новости 26.02.2020 11:40 600

Тендер на капитальный ремонт трех километров Чуйского тракта возле поселка Гордеевский (Троицкий район), стоимостью почти 325 млн рублей, размещен на портале госзакупок.

Три километра – это лишь первый этап ремонта, в общей сложности он охватит 12 км. Как сообщили «Политсибру» в пресс-службе заказчика – Упрдор «Алтай» – капремонт всего отрезка дороги потребует примерно 800 млн рублей.

Столь высокую стоимость тендера в учреждении объяснили сложным рельефом и необходимостью расширения проезжей части. На подъеме здесь планируется сделать дополнительную – третью – полосу, поскольку здесь буксуют грузовики, создавая заторы. Кроме того, дорога пересекает два моста – через реку Волчиху и некий ручей. Они также будут отремонтированы.

Заявки на тендер принимаются до 2 марта 2020 года. Работы должны быть завершены до 20 октября 2021 года.