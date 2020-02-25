Единороссы вмешались в конфликт властей и жителей Бийска по поводу нового ФОКа

Новости 26.02.2020 11:15 314

Отделение «Единой России» в Бийске намерено провести встречу инициативной группы жителей микрорайона Зеленый клин с городской администрацией. Между сторонами ранее возник конфликт в вопросе размещения физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

Стоит отметить, что мэрия Бийска ранее сообщила о планах построить физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Зеленый клин на площади между домами на двух улицах. По данным из документов следует, что в планах у властей есть создание отделения художественной гимнастики и универсального спортивного зала с трибуной на 260 мест. Также в планах есть задача по благоустройству прилегающей территории.

Однако жители выразили свое несогласие. На обсуждаемой территории они самостоятельно оборудовали прогулочную зону и детские площадки. По их словам, другие игровые площадки поблизости отсутствуют.

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В итоге о необходимости диалога между сторонами высказался секретарь Бийского городского местного отделения «Единой России» Сергей Ларейкин. Стала очевидной необходимость организовать диалог между жителями и властями.

«Сейчас стороны будто говорят на разных языках. Мы пообщались с руководством администрации Бийска, с жителями Зелёного клина и увидели, что возможно решение, которое не вызовет таких противоречий, и позволит и решить вопрос с недостатком в микрорайоне спортивных учреждений, и соблюсти потребность в детских площадках. Всем просто нужно начать диалог. Наша партия постарается выступить в качестве примиряющей силы», - заявил он.

Ларейкин также уточнил, что встреча трех сторон для разрешения ситуации состоится на следующей неделе.