Алтайский СПИД-Центр проведет ряд мероприятий в рамках Дня борьбы со СПИДом

Новости 26.02.2020 13:10 132

Сегодня сложно поверить в то, что инфекция, которая считалась болезнью маргиналов, перестала быть проблемой исключительно неблагополучных слоёв общества. Но это так. ВИЧ всё чаще выявляют у людей самых разных профессий и возрастов. Инфекция постепенно проникает во все слои общества.

Ежегодно, с 2000 года, 1 марта отмечается Всесибирский день борьбы со СПИДом, который призван, в очередной раз, напомнить каждому о том, что распространение ВИЧ продолжается и ответственное отношение к своему здоровью и здоровью своих близких – главный ключ к успешной борьбе с инфекцией.

Дискриминация и стигматизация ВИЧ-инфицированных граждан ведёт к тому, что многие не только не готовы сдавать тесты на ВИЧ, но и опасаются заходить в здания СПИД-центров, боясь осуждения или «нехороших» взглядов. А причина тому – банальное отсутствие достоверной информации в основных вопросах ВИЧ и, в связи с этим, огромное количество предрассудков.

Поэтому, главной целью Всесибирского дня борьбы со СПИДом, станет не только напоминание о том, что к своему здоровью нужно относиться ответственно, но и борьба с дискриминацией и недоинформированностью в вопросах ВИЧ.

В рамках Всесибирского дня борьбы со СПИДом Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями проведет ряд мероприятий:

1. 02.03.2020 г. с 14:00 - Проведение интеллектуального квиза «Молодежь выбирает ЗОЖ» (г. Барнаул, ул.Юрина, 204в - КГБУ « Краевой дворец молодежи»)

2. Проведение форум театра «Никто» на 3-х площадках г.Барнаула: Алтайская академия гостеприимства (26.0.2020 г. Корпус №2, ул. Юрина, 203), кинозал «Премьера» Краевого Дома народного творчества (4.03.2020 г.), кооперативный техникум (06.03.2020 г. ул.Ленина,38)

3. 26.02.2020-2.03.2020 - Проведение Акции «Остановим ВИЧ/СПИД»: дискуссии с просмотром тематического видеоролика «Сердце», прокат видеороликов на телеэкранах Академии, запуск хештега #ОСТАНОВИМСПИД» с раздачей информационных материалов, оформление выставки информационных материалов (КГБПОУ «Алтайская Академия Гостеприимства»)

4. 06.03.2020 г. - Дискуссионный клуб с просмотром фильма «Звоните ди Каприо» (Общежитие АГМУ)

5. Март 2020 - Экспозиция тематических информационных материалов, консультационная поддержка (АКУНБ им.Шишкова В.Я. ; филиалы ЦГБ им. Ядринцева Н.М.(№№1, 3,4, 10, 11, 14, 15, 17, 18,20,22,30,32,37)

6. 04.03.2020 г. - Проведение видеолектория по профилактике ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП)

7. 02.03-06.03.2020 - Проведение профилактических информационных мероприятий с учащейся молодежью в библиотеках города Барнаула (ЦГБ, филиалы№№1,15,22,32,37)

8. 18.02.2020 г. И 25.02.2020 г. - Проведение обучающих семинаров и экспресс тестирования на ВИЧ в 2 ребцентрах: РЦ «Единство», с.Зеленая роща Ребрихинского р-на, РЦ «Опора Алтай», с.Труд Топчихинского р-на

9. 02.03.2020 с 14.00 до 16.00 - Проведение экспресс тестирования на ВИЧ среди учащейся молодежи –участников Акции «Молодежь выбирает ЗОЖ» (г. Барнаул, ул.Юрина,204в- КГБУ«Краевой дворец молодежи»)

10. 5.03.2020 - Проведение выездной информационно-тематической Акции «Знания–барьер ВИЧ» среди учащейся молодежи и населения с.Поспелиха (МБУК «Многофункциональный культурный центр» Поспелихинского р-на Алтайского края)

11. Бесплатный анонимный тест на ВИЧ

Сдать экспресс-тест на ВИЧ можно по адресу:

ул. 5-я Западная, 62; 1 этаж, кабинет №119

Вторник с 10:00 до 12:00

Четверг с 13:00 до 15:00

Тест бесплатный и не требует предварительной записи