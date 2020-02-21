Озвучены правила проведения голосования по Конституции

Депутаты и сенаторы из рабочей группы по изменению Конституции внесли в Госдуму новые поправки к законопроекту, среди которых возможность проведения электронного голосования, сообщает РБК.
Для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть использованы: портал госуслуг, МФЦ, дистанционное электронное голосование. В случае если общероссийское голосование по Конституции будет назначено на рабочий день, он будет объявлен нерабочим (основной вариант — среда, 22 апреля).
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ЦИК должен течение трех дней после публикации указа президента о дате голосования утвердить порядок голосования, найти средства на его проведение, утвердить форму и текст бюллетеня, а также подвести итоги голосования не позднее чем за пять дней после его проведения, опубликовать результаты — через три дня. Расходы, связанные с проведением общероссийского голосования, осуществляются избирательными комиссиями за счет средств, выделенных из федерального бюджета.
В новых поправках говорится, что дистанционное электронное голосование может быть организовано при наличии соответствующих условий. Под условиями подразумевается техническая готовность каждого из регионов к его проведению, пояснил РБК сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.
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Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что ведомство не поддерживает использование электронного голосования по поправкам в Конституцию.
«ЦИК в данном случае на этом общероссийском голосовании выступает против, одно дело — выборы региональные, — пояснила она. — Спасибо Москве, это очень здорово, что она применила в качестве эксперимента. Что касается федеральной кампании, мы занимаемся разработкой, перспективами, возможностями дистанционного голосования. Но пока в масштабах страны мы к этому не готовы».
Также есть идея открыть участки для голосования не в 8:00, а в 6:00, сообщил РБК источник, близкий к администрации президента. Такая норма может затронуть не все участки, а только те, на территории которых живут люди, работающие вахтовым методом или на предприятиях непрерывного цикла, — чтобы они могли проголосовать пораньше, поясняет еще один близкий к Кремлю источник.
При этом дополнительные участки для голосования планируется открыть и непосредственно на рабочих местах, сообщил на прошлой неделе зампред ЦИК Николай Булаев.
Планируется и проведение досрочного голосования, которое, как ожидается, начнется за три дня до старта общероссийского голосования. Соответствующую норму также планируется зафиксировать в постановлении ЦИК, рассказал один из близких к Кремлю собеседников.
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