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Сергей Белоусов обсудил с главой Минстроя России проблемы отрасли

Новости
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Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от АКЗС Сергей Белоусов принял участие во встрече, посвящённой вопросам реализации Национального проекта «Жильё и городская среда». 

Сенатор затронул тему строительных материалов, качество которых зачастую не отвечает установленным стандартам безопасности и принципам экологичности. Он отметил, что, в  сегодняшних условиях, выпуск новых типов инновационных и композитных строительных материалов, повышающих энергоэффективность зданий и сооружений и их внутреннюю экологичность, влияющую на  надежность и долговечность зданий и сооружений  полностью отвечает запросам отрасли.

"И вместе с тем, практика у нас пока никакая. Особенно плохо дело с зелёными инновациями, в приоритете -экономика квадратного метра".

Кроме того, Белоусов привёл в пример ситуации с обрушениями зданий и возгоранием фасадов по причине низкого качества утеплителя и других элементов. Чтобы накопленный опыт не приобрёл в итоге негативный окрас, парламентарий  предложил Минстрою взять под контроль работу по системному взаимодействию с Минпромторгом, курирующим в настоящий момент эту область.  

В ответ Владимир Якушев сообщил, что последние решения  как раз касались производителей фасадов, а именно, получения ими сертификатов по соответствию качества. 

Председатель СФ поддержала позицию парламентария и отметила, что наращивая объёмы строительства нельзя забывать и о качестве возводимого жилья, которое, к большому сожалению, зачастую оставляет желать лучшего. 

Белоусов подчеркнул, что встреча носила конструктивный характер. В своём выступлении Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев доложил об итогах исполнения национального проекта «Жилье и городская среда» за 2019 год по четырем основным направлениям, соответствующим федеральным проектам: «Жилье», «Ипотека», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, он рассказал о темпах строительства жилья,  расселении аварийного жилья и снижении ипотечной ставки.  

Чуть ранее, на комитете сенаторы поддержали законопроект направленный на формирование и реализацию государственной политики в области реновации жилищного фонда в Российской Федерации. 

Автор: Политсиб.ру