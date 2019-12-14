Депутаты АКЗС намерены обратиться в Госдуму ради сохранения любительского рыболовства

Новости 26.02.2020 9:30 318

Депутаты краевого Заксобрания на очередной сессии намерены внести в Госдуму законопроект о сохранении существующего порядка организации любительского рыболовства в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Отмечается, что в Алтайском крае действует три рыбопромысловых участка и 20 участков для организации любительского и спортивного рыболовства. Отдельные водные объекты подходят для организации спортивных соревнований, включая международные.

Согласно федеральному законодательству, договоры о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства, а также договоры пользования рыболовным участком для организации любительского рыболовства, которые заключены до 1 января 2020 года и срок действия которых не истек, завершат свое действие к 31 декабря 2020 года.

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«Договоры о предоставлении рыбопромысловых участков Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна для организации любительского и спортивного рыболовства будут действовать до 31 декабря 2020 года. Данное положение вызывает беспокойство у рыбаков-любителей не только Алтайского края, но и других субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены водоемы, включенные в состав Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна», - пояснил зампред АКЗС, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов.

По его словам, водоемы, на которых должным образом организовано любительское и спортивное рыболовство, ежегодно зарыбляются ценными видами пород рыб, например в Алтайском крае это судак, в Кемеровской области - таймень, хариус, щука, в Республике Алтай - таймень, кумжа, сиг. Серов выразил опасение, что вступивший в силу с начала текущего года закон, разрешающий бесплатное любительское рыболовство с использованием сетей, приведет к быстрому истощению запасов ценных видов рыб.

В Нижнеобском территориальном Управлениия Федерального агентства по рыболовству также считают, что принятие проекта федерального закона поспособствует дальнейшему формированию рыболовных участков в целях организации любительского и спортивного рыболовства.

Законодательные органы других регионов, водоемы которых также включены в состав Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, предлагаемый проект федерального закона считают необходимым и целесообразным поддержать.