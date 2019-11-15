Телевизоры и фотоальбомы получат алтайские ветераны на юбилей Победы

Новости 26.02.2020 8:45 203

Ветераны Великой Отечественной войны в Алтайском крае к юбилею победы получат ценный подарок от губернатора - телевизор со встроенным тюнером для приема цифрового сигнала, а также фотоальбомы с персональным поздравлением от главы региона. Об этом накануне на пресс-конференции рассказала министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина.

"В конце прошлого года специалисты органов соцзащиты с волонтерами Победы и представителями ОНФ посетили всех участников Великой Отечественной войны на дому. Мы зафиксировали все нужды фронтовиков, которые должны быть исполнены к 9 Мая. И сейчас активно работаем в этом направлении", - сообщила министр.

В 2019 году выполнен ремонт жилых помещений 191 ветерана Великой Отечественной войны, на это израсходовано 3,4 млн рублей. Все ветераны (8259 человек), стоявшие на очереди, обеспечены жильем.

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Наталья Оськина отметила, что в преддверии 9 Мая более 1150 участников Великой Отечественной войны посетят на дому. Им торжественно вручат телевизор со встроенным тюнером для приема цифрового сигнала.

"Это нужный подарок: ветеран сможет поставить его в той комнате, где проживает. Сможет увидеть парад Победы в отличном качестве по новому телевизору", - объяснила Оськина.

По данным на 10 февраля 2020 года, в Алтайском крае проживает 713 участников Великой Отечественной войны, 4518 вдов участников ВОВ, 13 518 тружеников тыла, 199 жителей блокадного Ленинграда, 261 бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей.