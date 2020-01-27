Тест на демократичность. Новую Общественную палату сформируют в Алтайском крае

Новости 26.02.2020 7:30 722

27 июня 2020 года истекает срок полномочий Общественной палаты Алтайского края действующего состава. В этой связи региональное Заксобрание запускает процедуру формирования нового состава ОПАК.

Срок представления документов от потенциальных кандидатов - до 26 марта 2020 года.

Всего в состав палаты входит 45 человек. По 15 представителей делегируют Алтайское Заксобрание и губернатор. Последняя треть утверждается избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений.

Таким образом можно ожидать, что АКЗС утвердит свою квоту из 15 человек на апрельской сессии.

Общественную палату Алтайского края ждут перемены? Новости 27.01.2020 13:10 Формирование Общественной палаты края может стать более демократичным 3579

В настоящее время возглавляет палату бывший губернатор Алтайского края, президент АлтГТУ Лев Коршунов. Срок полномочий ОПАК составляет три года.

Ранее политический вице-губернатор Денис Губин заявил, что процедура формирования Общественной палаты Алтайского края в текущем году может измениться: "Думаю, что мы сделаем процедуру более демократичной, более открытой".

В 2017 году АКЗС внес изменения в закон «Об Общественной палате Алтайского края». Новый созыв немного потерял в численности (45 человек вместо 52). Кроме того, Совет муниципальных образований Алтайского края больше не принимает участие в формировании ОПАК. Назначать членов палаты могут только губернатор и АКЗС. Высшие должностные лица ОПАК - руководитель Совета палаты и его заместитель. Также палата состоит из профильных комиссий (всего — восемь подразделений).