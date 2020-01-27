О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Тест на демократичность. Новую Общественную палату сформируют в Алтайском крае

Новости
722
0

27 июня 2020 года истекает срок полномочий Общественной палаты Алтайского края действующего состава. В этой связи региональное Заксобрание запускает процедуру формирования нового состава ОПАК.

Срок представления документов от потенциальных кандидатов - до 26 марта 2020 года.

Всего в состав палаты входит 45 человек. По 15 представителей делегируют Алтайское Заксобрание и губернатор. Последняя треть утверждается избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений.

Таким образом можно ожидать, что АКЗС утвердит свою квоту из 15 человек на апрельской сессии.

Общественную палату Алтайского края ждут перемены?

Общественную палату Алтайского края ждут перемены?

Новости

Формирование Общественной палаты края может стать более демократичным

3579

В настоящее время возглавляет палату бывший губернатор Алтайского края, президент АлтГТУ Лев Коршунов. Срок полномочий ОПАК составляет три года.

Ранее политический вице-губернатор Денис Губин заявил, что процедура формирования Общественной палаты Алтайского края в текущем году может измениться: "Думаю, что мы сделаем процедуру более демократичной, более открытой".

В 2017 году АКЗС внес изменения в закон «Об Общественной палате Алтайского края». Новый созыв немного потерял в численности (45 человек вместо 52). Кроме того, Совет муниципальных образований Алтайского края больше не принимает участие в формировании ОПАК. Назначать членов палаты могут только губернатор и АКЗС. Высшие должностные лица ОПАК - руководитель Совета палаты и его заместитель. Также палата состоит из профильных комиссий (всего — восемь подразделений).
Алтайские общественники ищут замену чиновнице, прославившейся фразой о «Мерседесах» и учителях

Алтайские общественники ищут замену чиновнице, прославившейся фразой о «Мерседесах» и учителях

Новости

Екатерина Четошникова по закону не может совмещать работу в правительстве региона и членство в ОПАК

1986

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000