Тест на демократичность. Новую Общественную палату сформируют в Алтайском крае

27 июня 2020 года истекает срок полномочий Общественной палаты Алтайского края действующего состава. В этой связи региональное Заксобрание запускает процедуру формирования нового состава ОПАК.
Срок представления документов от потенциальных кандидатов - до 26 марта 2020 года.
Всего в состав палаты входит 45 человек. По 15 представителей делегируют Алтайское Заксобрание и губернатор. Последняя треть утверждается избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений.
Таким образом можно ожидать, что АКЗС утвердит свою квоту из 15 человек на апрельской сессии.
Формирование Общественной палаты края может стать более демократичным
В настоящее время возглавляет палату бывший губернатор Алтайского края, президент АлтГТУ Лев Коршунов. Срок полномочий ОПАК составляет три года.
Ранее политический вице-губернатор Денис Губин заявил, что процедура формирования Общественной палаты Алтайского края в текущем году может измениться: "Думаю, что мы сделаем процедуру более демократичной, более открытой".
Екатерина Четошникова по закону не может совмещать работу в правительстве региона и членство в ОПАК