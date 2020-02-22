Глава МЧС России проверил готовность Алтайского края к паводку

Новости 26.02.2020 8:20 228

Министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев прибыл в Алтайский край во вторник, 25 февраля. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Вместе с губернатором Виктором Томенко они провели рабочее совещание в Бийске, на котором обсуждалась подготовка города и района к паводку. Зиничев намерен лично проверить, как на муниципальном уровне организованы работы по подготовке территории к пропуску талых вод, а также к пожароопасному сезону.

Глава Алтайского края отметил, что работа региональной подсистемы РСЧС выстроена в соответствии со всеми руководящими документами.

«Все основные алгоритмы нашей работы за прошедший год в достаточной степени отлажены. Мы сформировали и утвердили весь комплекс необходимых документов, для того чтобы организовать работу в паводкоопасный период этого года», - доложил Томенко.

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Руководитель краевой гидрометеослужбы Александр Люцигер отметил, что с учётом выпавших с 22 по 24 февраля сильных осадков в бассейне реки Бия и в среднем и нижнем течении реки Катунь сформировались снегозапасы в два и более раза превышающие нормы на текущую дату. Накопление может продолжиться ещё на протяжении нескольких недель. С учётом ряда факторов первая волна паводка может стать сложной, считает Люцигер.

Заместитель губернатора Игорь Степаненко обозначил необходимость усиления противопаводковых мер. Он заявил о надвигающемся на регион циклоне с большим числом осадков. Ухудшение погоды прогнозируется на четверг, 27 февраля.

Кроме того, по его словам, в южных районах края ожидается до 15 градусов тепла. Однако 28 февраля температура опять упадет до минут 5-7 градусов, но в начале марта тепло вновь вернется.