Гендиректор «Барнаулкапстроя» обвиняется в получении взятки на 3 млн рублей

Новости 25.02.2020 18:10 512

Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора «Барнаулкапстроя», обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Информация размещена на сайте краевого следкома. Речь идет об Александре Канакове.

По данным правоохранителей, с июля по сентябрь 2019 года руководитель компании получил лично от директора одного из ООО около 3 млн рублей за совершение действий, входящих в его служебные полномочия. Речь шла об указаниях сотрудникам произвести приемку выполненных работ по договору подряда и строительства. Предназначенные в качестве взятки деньги были перечислены предпринимателем на подконтрольный подозреваемому банковский счет.

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Следователи и оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого. В отношении директора АО «Барнаулкапстроя» судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Александр Канаков являлся учредителем компании «Сибресурс», которая в качестве подрядчика достраивала дома обанкроченного «СтройГАЗа».