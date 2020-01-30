Гендиректор «Барнаулкапстроя» обвиняется в получении взятки на 3 млн рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора «Барнаулкапстроя», обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Информация размещена на сайте краевого следкома. Речь идет об Александре Канакове.
По данным правоохранителей, с июля по сентябрь 2019 года руководитель компании получил лично от директора одного из ООО около 3 млн рублей за совершение действий, входящих в его служебные полномочия. Речь шла об указаниях сотрудникам произвести приемку выполненных работ по договору подряда и строительства. Предназначенные в качестве взятки деньги были перечислены предпринимателем на подконтрольный подозреваемому банковский счет.
Сумма штрафа составила 340 тысяч рублей
Следователи и оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого. В отношении директора АО «Барнаулкапстроя» судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
12 февраля в Барнауле состоялось собрание Союза строителей Алтайского края