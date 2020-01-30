О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Гендиректор «Барнаулкапстроя» обвиняется в получении взятки на 3 млн рублей

Новости
512
0

Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора «Барнаулкапстроя», обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Информация размещена на сайте краевого следкома. Речь идет об Александре Канакове.

По данным правоохранителей, с июля по сентябрь 2019 года руководитель компании получил лично от директора одного из ООО около 3 млн рублей за совершение действий, входящих в его служебные полномочия. Речь шла об указаниях сотрудникам произвести приемку выполненных работ по договору подряда и строительства. Предназначенные в качестве взятки деньги были перечислены предпринимателем на подконтрольный подозреваемому банковский счет.

Барнаульского застройщика оштрафовали за квартиры, проданные иностранцам

Барнаульского застройщика оштрафовали за квартиры, проданные иностранцам

Новости

Сумма штрафа составила 340 тысяч рублей

1010

Следователи и оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого. В отношении директора АО «Барнаулкапстроя» судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  Следствием ведется сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Александр Канаков являлся учредителем компании «Сибресурс», которая в качестве подрядчика достраивала дома обанкроченного «СтройГАЗа».
«Конкурировать с гаражами не всегда получается»: алтайские строители обсудили перспективы отрасли

«Конкурировать с гаражами не всегда получается»: алтайские строители обсудили перспективы отрасли

Новости

12 февраля в Барнауле состоялось собрание Союза строителей Алтайского края

955

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000