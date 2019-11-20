На лыжной базе «Мотор» в Барнауле собираются строить жилую высотку

Новости 25.02.2020 18:30 500

Новая жилая высотка может появиться на улице Кутузова, 14а – на территории лыжной базы «Мотор». Разрешение на ее строительство выдал комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Дом должен иметь не менее 9 этажей. Предусмотрены встроенные и пристроенными объекты социального и общественного назначения. Любопытно, что реализацией проекта займется ИП, физлицо, данные которого скрыты. Разрешение действует до конца 2024 года.

Согласно данным публичной кадастровой карты, по указанному адресу расположено здание лыжной базы «Мотор» с пристроенной гостиницей (1700 кв. м), а также сауна и гараж, площадью по 100 кв. м каждый. По данным СМИ, трехэтажное заброшенное здание опечатали еще в 2017 году.

Общая площадь участка почти 4,8 тысяч кв. м, категория - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования (по документам): для эксплуатации зданий лыжной базы.

Если новый дом появится, то территориально он будет находиться рядом с Булыгинско-Кировским кладбищем, другими лыжными базами, частным сектором и лесом. Рядом есть школа, магазины, остановки общественного транспорта, промышленные предприятия и еще несколько высотных жилых домов. Кроме того, неподалеку готовится масштабный проект обустройства набережной Барнаулки. «Политсибру» неоднократно освещал его ранее.