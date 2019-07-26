Исключенный из КПРФ житель алтайской глубинки выиграл суд у партии

Новости 25.02.2020 19:00 383

В Горно-Алтайске суд рассмотрел иск Романа Башарова к рескому КПРФ. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая». Бывший первый секретарь Чойского райкома компартии требовал восстановить его на работе, взыскать зарплату за период вынужденного прогула и моральный вред.

В итоге суд частично удовлетворил требования, взыскав с КПРФ невыплаченную зарплату в размере более 53 тысяч рублей, компенсацию за неиспользованные дни отпуска в размере 1,1 тысячи рублей, компенсацию за задержку зарплаты в сумме более 7 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в сумме 5 тысяч рублей.

Таким образом, Роман Башаров отсудил с КПРФ более 66 тысяч рублей. Однако истец не намерен останавливаться на достигнутом и намерен взыскать с партии судебные расходы.

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Напомним, в прошлом году Роман Башаров выступал категорически против выдвижения кандидатом на пост главы Республики Алтай лидера рескома Виктора Ромашкина, подозревая, что последний сыграет «договорняк» в обмен на кресло председателя парламентского комитета. Башаров убеждал коллег, что кампанию Ромашкин вести не будет, поэтому смысла его выдвигать нет. Большинство коммунистов Башарова все же не поддержали и выдвинули на пост главы лидера регионального отделения.

Отметим, что после выборов Ромашкин действительно занял оплачиваемый пост в парламенте. Вскоре после выборов Башарова исключили из партии и, соответственно, он потерял пост секретаря райкома. Исключили его за то, что он «в течение длительного времени распространял информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию первого секретаря рескома Ромашкина Виктора Васильевича».