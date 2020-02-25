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«Я на сегодня не замужем»: Мария Прусакова - о главном «политическом человеке» в своей жизни

Новости
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Журналист КП Александр Гамов после интервью с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым пообщался с первым секретарем крайкома Марией Прусаковой. Ранее лидер коммунистов назвал Прусакову своей потенциальной преемницей.

Главный политический человек

«Я могу сказать, что для меня столь высокая оценка Геннадием Андреевичем - это, может быть, одна из самых главных похвал. Я из 36 лет 19 состою в Коммунистической партии России, поэтому для меня Геннадий Андреевич - главный политический человек в моей жизни», - прокомментировала персек крайкома широко разошедшуюся цитату.

Мария Прусакова добавила, что для нее место в шорт-листе стало полной неожиданностью, потому как, отвечая на подобные вопросы, Зюганов озвучивал обширный список людей.

Я не феминистка

«Мне кажется, что Геннадий Андреевич имел в виду не приемников, а новую смену. Для меня это очень высокая оценка. Возможно, его похвала была связана с результатами на президентских выборах в 2018 году, где у Алтайского края был один из лучших результатов».

«Естественно, такой вариант я не рассматриваю. Я не феминистка, я абсолютный сторонник патриархального общества. Я считаю, что в нашей стране Коммунистическую партию должен возглавлять только мужчина».

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Если партия скажет «надо»?

Мария Прусакова дала понять, что подчиняется любым решениям вышестоящего органа, но надеется, что решение о смене председателе ЦК КПРФ никогда не будет принято: "Я считаю, что КПРФ - это партия коммунистов Зюганова, нравится это кому-то или не нравится. Это партия, которую создал Геннадий Андреевич, который ею руководит. И это как раз та главная отличительная в политическом пространстве наша черта, которая нас идентифицирует. Мы - коммунисты Зюганова. Поэтому для меня такая перспектива очень грустная и нерадостная".

Замужем за партией

Журналист поинтересовался, как на всю шумиху реагирует муж Марии Прусаковой.

«Я на сегодня не замужем, поэтому муж не беспокоился по этому поводу. Я в разводе», - сказала депутат.

После этого ее спросили о наличии ухажеров, на что Прусакова заявила, что она «замужем за партией».

«Вот поэтому вся моя личная жизнь отдана партии и Геннадию Андреевичу, соответственно, в том числе».

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Автор: Политсиб.ру

Фото: facebook.com

Комментарии (3)

1000

партия

«Я на сегодня не замужем........" Для Афони себя бережет???

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Шедевр!

McSmall

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кпрф

Обсуждать возможную преемственность Прусаковой на посту секретаря ЦК КПРФ - это все равно, что обсуждать присвоение генеральского звания Ирины Волк или полковничьи погоны Светланы Хоркиной! Во всех случаях чудовищное, пренебрежительное отношение к общественным и государственным интересам!!! И ведь данное обстоятельство следует рассматривать не как успех этих "с позволения сказать женщин", а как их порочность и следовательно порочность всей системы.....

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