Алтайской прокуратуре разрешили поставить «свечку» на месте усадьбы Михайлова

Прокуратура Алтайского края получила разрешение на строительство нового административного здания с подземной стоянкой на месте снесенного особняка купца Михайлова на Партизанской, 97 в Барнауле.
Согласно документу, размещенному на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, разрешение выдано еще в конце 2019 года – 24 декабря. Однако опубликование этой информации произошло c большой задержкой: документ доступен с 25-го февраля.
Срок действия разрешения на строительство – до 24 октября 2021 года. Таким образом, у ведомства есть два полноценных сезона для возведения многоэтажного здания. В протоколах градсовета размещен эскиз внешнего вида здания.
Проект был одобрен градсоветом еще в октябре 2018 года с первого раза, с некоторыми замечаниями, которые предложено было устранить в рабочем порядке. В частности, рекомендовано было предусмотреть дополнительные полосы движения автотранспорта на пересечении улицы Партизанской с проспектом Социалистическим для увеличения пропускной способности перекрестка, а верхний этаж запроектировать с крупномасштабными оконными проемами для усиления архитектурной выразительности.
Разработчиком проекта указан Станислав Быков. Интересно, что альтернативный проект здания прокуратуры, для которого усадьбу Михайлова сносить не требовалось, тоже разработан архитектором по фамилиию Быков, только зовут его Иван.
Накануне в Барнауле завершился снос здания бывшей усадьбы купца Михайлова
Дольщики на Промышленной 4 уже пострадали, ведь сдача дома планировалась на 1 квартал 2019, а а теперь срок продлён уже в третий раз до 3 квартала 2020, и куда краевая инспекция жилнадзора смотрит, видимо в сговоре с великими строителями... никакой 214-ФЗ как показывает практика, дольщика не защищает... скоро к Томенко дольщики пойдут...
Очередной монстр-гигант вместо памятника архитектуры. Да кто бы сомневался, что разрешат. Ну нету больше места же.
вот и в барнауле появился свой Герострат, грустно.