Новосибирский суд проверит «спорный» диплом Евгения Якубы

Новости 25.02.2020 16:05 1314

Октябрьский райсуд Новосибирска назначил дату рассмотрения иска о признании недействительным диплома о высшем образовании экс-главы Бийского района Евгения Якубы. Он использовал документ на выборах и при устройстве на работу в органы соцзащиты. На нестыковки обратили внимание общественники, сообщает "Тайга.инфо".

Рассмотрение иска прокуратуры Новосибирской области о признании недействительным диплома второго высшего образования, выданного Сибирским институтом управления (СИУ, филиал РАНХиГС) бывшему чиновнику Евгению Якубе, назначено на 28 февраля, говорится на сайте Октябрьского районного суда. Это финал разбирательства, инициированного общественником Вадимом Тющиным.

По данным официальной биографии, экс-глава Бийского района обучался в Сибирской академии государственной службы (сейчас — СИУ). Правда, это была сокращенная программа, и основанием для нее служил диплом о первом высшем образовании, копию которого он предоставил в деканат СибАГСа. Первый диплом чиновник, предположительно, получил в 2005 году после обучения в Сибирском университете потребительской кооперации (СибУПК).

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Тющин обратил внимание на нестыковки в данных об образовании чиновника благодаря его политической деятельности. Так, участвуя первый раз в выборах депутатов Бийской гордумы в 2008 году, Якуба указывает документ о среднем профессиональном образование (хотя к этому времени должен был иметь первый диплом вуза), а 2010-м, избираясь в главы района, уже предъявляет диплом Сибирской академии государственной службы. Так он делает еще несколько раз: когда участвует в конкурсе главы района в 2014 году и когда устраивается в соцзащиту по Бийску и Бийскому району в 2018-м.

Тющин сделал запрос в прокуратуру Новосибирска — по месту предположительного получения высшего образования. Уже на основании письма прокуратуры Минобразования региона отправило свой запрос в СибУПК. В ответе вуза сказано, что согласно архивным данным, в 2005 году в списках выпускников очной и заочной формы обучения Евгений Алексеевич Якуба не значится. Соответствующий бланк диплома не выдавался, а реквизиты документа об окончании вуза по специальности «Экономика и управление на предприятии» не соответствуют реквизитам, которые выдаются Государственной аттестационной комиссией университета.

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Получается, что в тех ситуациях, где могла быть проверена подлинность диплома о первом высшем образовании, Якуба его скрывал, но использовал этот несуществующий документ, чтобы получить второе высшее образование и легализовать часть своей биографии. Поэтому и появилось заявление в прокуратуру о законности получение второго высшего образования экс-чиновника при отсутствии первого.

Теоретически, не имея диплома СибУПК, Евгений Якуба мог бы окончить РАНХиГС, но в таком случае основанием для поступления должен был являться аттестат о среднем образовании или результаты ЕГЭ, а не поддельный диплом СибУПК. И обучаться в академии пришлось бы полноценные пять лет, а не три года по сокращенной программе.